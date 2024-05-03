Российская компания «Гравитон» анонсировала запуск двух новых серверных моделей С2122ИУ и С2242ИУ, оснащённых процессорами Intel Xeon Emerald Rapids и включённых в реестр российской промышленной продукции.

Российский IT-гигант «Гравитон» анонсировал новые модели серверов С2122ИУ и С2242ИУ. Эти высокопроизводительные системы, построенные на базе новейшей аппаратной платформы Intel Xeon Emerald Rapids, призваны удовлетворить растущие потребности российского рынка в надёжных и эффективных серверных решениях.

Источник изображения: «Гравитон»

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Серверы «Гравитон» С2122ИУ и С2242ИУ представляют собой универсальные модели, способные справиться с широким спектром задач - от обработки больших данных и виртуализации до высокопроизводительных вычислений и критически важных бизнес-приложений. Благодаря передовой архитектуре Intel Xeon Emerald Rapids, новые серверы обеспечивают высочайшую производительность, масштабируемость и энергоэффективность.

Особого внимания заслуживает тот факт, что модели С2122ИУ и С2242ИУ уже включены в реестр российской промышленной продукции Минпромторга. Это свидетельствует о полном соответствии новых серверов «Гравитон» строгим стандартам качества и надёжности, предъявляемым к отечественной высокотехнологичной продукции.

«Наша компания всегда стремилась предоставлять российским заказчикам передовые серверные решения, отвечающие самым высоким требованиям, - прокомментировал генеральный директор «Гравитон» Александр Иванов. - Новые модели на базе Intel Xeon Emerald Rapids - это значительный шаг вперёд для отечественного рынка серверов. Мы уверены, что С2122ИУ и С2242ИУ найдут широкое применение в различных отраслях и помогут нашим клиентам достичь новых высот в своей деятельности».

Ожидается, что С2122ИУ и С2242ИУ будут востребованы как в государственном, так и в коммерческом секторе, способствуя дальнейшему развитию цифровой экономики России.