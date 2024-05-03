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Казахстан ведет переговоры с Google и Microsoft о строительстве крупнейших дата-центров
Министерство цифрового развития Казахстана объявило, что ведет активные переговоры с корпорациями Google и Microsoft о возможном строительстве крупнейших в Центральной Азии дата-центров на территории страны.

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Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан объявило сегодня, что ведет активные переговоры с корпорациями Google и Microsoft о возможном строительстве крупнейших в Центральной Азии дата-центров на территории Казахстана.

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Об этом сообщил вице-министр цифрового развития Аскар Жамбакин. По его словам, Казахстан обладает рядом преимуществ, которые делают его привлекательным местом для размещения крупных дата-центров ведущих мировых IT-компаний.

"Казахстан предлагает уникальное сочетание факторов, необходимых для строительства и эксплуатации современных высокотехнологичных дата-центров, - отметил Жамбакин. - Это и наличие доступной электроэнергии из экологически чистых источников, и благоприятные климатические условия, и развитая телекоммуникационная инфраструктура, а также стабильная политическая и экономическая ситуация в стране."

Вице-министр подчеркнул, что Казахстан уже имеет успешный опыт сотрудничества с ведущими мировыми технологическими компаниями. В частности, в 2022 году в Нур-Султане был открыт крупный дата-центр компании Yandex, обслуживающий пользователей в Центральной Азии.

"Мы видим большой потенциал в развитии дата-центрической экономики в Казахстане, - сказал Жамбакин. - Это не только привлечет значительные иностранные инвестиции, но и создаст сотни высокооплачиваемых рабочих мест для наших граждан, а также будет способствовать трансферу передовых технологий и ноу-хау в нашу страну."

По словам вице-министра, Казахстан готов предложить компаниям Google и Microsoft выгодные условия для строительства их дата-центров, включая налоговые льготы, субсидии на электроэнергию и доступ к высокоскоростным оптоволоконным сетям.

"Мы уверены, что сотрудничество с мировыми лидерами IT-индустрии станет важным шагом в реализации нашей национальной стратегии цифровой трансформации и укрепит позиции Казахстана как регионального хаба для размещения высокотехнологичной инфраструктуры," - заключил Жамбакин.

Ожидается, что переговоры между Министерством цифрового развития Казахстана и корпорациями Google и Microsoft будут завершены в ближайшие месяцы, после чего будут объявлены конкретные планы по строительству дата-центров в Казахстане.

#microsoft #google #инвестиции #казахстан #дата-центры #цифровая трансформация #центральная азия
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