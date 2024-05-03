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Китайский зонд «Чанъэ-6» отправился на обратную сторону Луны за образцами грунта
3 мая 2024 года Китай успешно запустил лунный зонд «Чанъэ-6», который совершит посадку на обратной стороне Луны, соберёт образцы грунта и доставит их на Землю в течение двух месяцев.

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Китай совершил очередной прорыв в освоении космоса: 3 мая 2024 года с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань был успешно запущен лунный зонд «Чанъэ-6».

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Зонд «Чанъэ-6», названный в честь китайской богини Луны, представляет собой сложный аппарат, состоящий из орбитального модуля, посадочного модуля и возвращаемого аппарата. Его главная цель - совершить мягкую посадку на обратной стороне Луны, в кратере Эйткен, расположенном вблизи южного полюса. Этот район представляет особый интерес для учёных, поскольку он может содержать ценные ресурсы, такие как лёд и редкоземельные элементы.

После посадки на лунную поверхность, «Чанъэ-6» приступит к своей главной задаче - сбору образцов грунта. Для этого зонд оснащён специальным буровым устройством, способным проникать на глубину до двух метров. Собранные образцы будут помещены в герметичный контейнер внутри возвращаемого аппарата.

Помимо геологических исследований, «Чанъэ-6» также будет проводить ряд научных экспериментов. На борту зонда установлены приборы для изучения лунной среды, включая детектор нейтронов и дозиметр для измерения уровня радиации. Кроме того, планируется проведение биологического эксперимента, в ходе которого семена растений будут помещены в специальный контейнер для оценки возможности выращивания растений в условиях лунной гравитации.

После завершения миссии на поверхности Луны, возвращаемый аппарат с образцами грунта отделится от посадочного модуля и отправится в обратный путь к Земле. Ожидается, что капсула с бесценным грузом совершит посадку на территории Китая уже в июле этого года. Полученные образцы грунта и научные данные помогут учёным лучше понять геологическую историю и эволюцию Луны, а также оценить перспективы её освоения и использования лунных ресурсов.

#китай #космические исследования #освоение космоса #лунная миссия #образцы грунта #чанъэ-6 #космическая программа китая #кратер эйткен #лунный зонд #обратная сторона луны
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