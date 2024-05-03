Генеральный директор группы Raiffeisen Bank International (RBI) Йохан Штробль объявил о намерении банка начать процесс ухода с российского рынка в третьем квартале 2024 года на фоне геополитической напряженности и ухудшающейся экономической ситуации в России.

Генеральный директор группы Raiffeisen Bank International (RBI) Йохан Штробль объявил о намерении банка начать процесс ухода с российского рынка в третьем квартале 2024 года.

реклама

RBI, один из крупнейших иностранных банков, работающих в России, присутствует на рынке с начала 1990-х годов. Банк играл незначительную роль в развитии финансового сектора страны, предоставляя широкий спектр банковских услуг как для корпоративных, так и для частных клиентов.

"Мы тщательно проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что наилучшим решением для RBI будет постепенный уход с российского рынка, – заявил Йохан Штробль. – Мы ценим наших российских клиентов и партнеров, но в текущих условиях продолжение деятельности в России становится все более сложным и рискованным".

Процесс ухода RBI с российского рынка, как ожидается, займет несколько месяцев.

Тем временем банк объявил, что продолжит свою деятельность в России до третьего квартала 2024 года, что позволит ему свернуть свою деятельность и погасить любые непогашенные обязательства. Точные сроки и детали процесса вывода средств по-прежнему неясны, но одно можно сказать наверняка – российский банковский ландшафт уже никогда не будет прежним.