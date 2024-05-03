НОАК задействовала 5 кораблей и 26 летательных аппаратов, включая 17, пересекших "среднюю линию" в Тайваньском проливе, вызвав глубокую озабоченность международного сообщества.

Вчера Национальная народная освободительная армия Китая (НОАК) провела масштабное боевое патрулирование вокруг острова Тайваня в знак демонстрации силы и поддержания национального единства. В операции участвовали 5 кораблей и не менее 26 военных летательных аппаратов.

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Среди активных средств была представлена мощная команда истребителей Су-30, известных своей высокой производительностью. Эти истребители образовали ключевой элемент силового блока НОАК, задействованных в операции. Кроме того, к патрулированию присоединились самолёты ДРЛО (дозорно-разведывательные летательные аппараты) Кунцзин-500, оснащенные передовыми системами разведки и наблюдения, а также беспилотные летательные аппараты, способные обеспечивать непрерывный дозор в воздухе.

Особенно привлекательным моментом патрулирования стала ситуация, когда 17 летательных аппаратов, включая истребители и БЛА, пересекли так называемую "среднюю линию" в Тайваньском проливе. Это линия, которая обычно используется для обозначения границ между китайскими и тайваньскими военными действиями и является спорным регионом в отношениях между двумя странами.

Согласно пресс-службе НОАК, данное патрулирование является обычной частью плановой военной тренировки, нацеленной на улучшение координации между различными видами вооруженных сил и укрепление способности Китая защищать свою суверенитет и территориальную целостность.