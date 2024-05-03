Согласно законопроекту, штрафы за наличие тонировки на этих стёклах отменяются, если их светопропускание составляет не менее 50% от показателя, установленного требованиями технического регламента.

Законопроект, декриминализирующий тонировку передних боковых стёкол автомобилей, был внесён в Госдуму. Согласно законопроекту, штрафы за наличие тонировки на этих стёклах отменяются, если их светопропускание составляет не менее 50% от показателя, установленного требованиями технического регламента.

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Авторы законопроекта указывают в пояснительной записке, что тонировка боковых стёкол может защитить водителя от прямых солнечных лучей, которые негативно влияют на зрение и могут стать причиной дорожных происшествий. Кроме того, тонировка способствует снижению температуры в салоне автомобиля, в то время как использование кондиционера при высоких внешних температурах значительно увеличивает расход топлива.

В настоящее время водители, которые тонируют боковые стёкла автомобилей, могут быть привлечены к административной ответственности согласно статье 12.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Штраф за тонировку боковых стёкол варьируется от 500 до 1500 рублей. С внесением законопроекта в Госдуму водители, чьи боковые стёкла соответствуют требованиям законопроекта, могут избежать штрафов.

Законопроект является частью более широкой тенденции в российском законодательстве, направленной на улучшение условий для водителей и снижение нагрузки на бюджет граждан. В последние годы были приняты законы, упрощающие процедуру регистрации автомобилей, снижающие штрафы за мелкие нарушения ПДД и внедряющие новые технологии в сфере дорожного движения.

Тем не менее, законопроект вызвал неоднозначную реакцию среди экспертов и граждан. Некоторые считают, что тонировка боковых стёкол может ухудшить видимость для водителей и стать причиной дорожных происшествий. Другие, напротив, поддерживают законопроект, считая, что он поможет улучшить комфорт водителей и снизить расход топлива.

Законопроект в настоящее время проходит экспертизу в Госдуме. Его будущее не ясно, но он вызвал широкий общественный резонанс и поднял вопросы о безопасности дорожного движения и комфорте водителей.