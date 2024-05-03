Крупнейшие корпорации мира Microsoft и Brookfield Asset Management заключили крупнейшее рамочное соглашение в области "зелёной" энергетики на сумму $10 млрд.

В сегодняшнем мире, где вопросы климата и устойчивости играют все более важную роль, крупнейшие корпорации мира начали задумываться над своими энергетическими потребностями и стратегиями развития. В этом контексте, Microsoft и Brookfield Asset Management заключили крупнейшее рамочное соглашение в области "зелёной" энергетики, которое будет стоить $10 млрд.

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Согласно договору, Microsoft согласилась вложить эти средства в проекты по генерации энергии из возобновляемых источников, в том числе солнечной и ветряной энергии. Brookfield Asset Management будет отвечать за разработку этих проектов, а Brookfield Renewable Partners – за их доставку на рынок.

Это соглашение является крупнейшим среди корпораций в области "зелёной" энергетики и свидетельствует о том, что Microsoft серьезно нацелена на достижение своих целей в области устойчивого развития. Компания уже давно занимается развитием своих технологий для уменьшения воздействия на окружающую среду, и это соглашение является очередным шагом в этом направлении.

Brookfield Asset Management, в свою очередь, подтверждает свою позицию как одного из лидеров в области инфраструктурной инвестиции и развития возобновляемых источников энергии. Компания уже имеет успешный опыт в этом направлении, и это соглашение позволит ей расширить свой портфель проектов и укрепить свою позицию на рынке.

В целом, это соглашение между Microsoft и Brookfield Asset Management является важным шагом в направлении развития "зелёной" энергетики и свидетельствует о том, что крупнейшие корпорации мира понимают важность этого вопроса и готовы инвестировать в него.

В ближайшие годы, это соглашение может способствовать уменьшению выбросов парниковых газов и переходу к более устойчивым источникам энергии. Это также может способствовать созданию новых рабочих мест и стимулировать экономическое развитие в этом секторе.

В целом, это соглашение между Microsoft и Brookfield Asset Management является важным шагом в направлении развития "зелёной" энергетики и свидетельствует о том, что крупнейшие корпорации мира готовы инвестировать в это направление.