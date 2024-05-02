Оператор OneWeb, известный как фундаментальная бизнес-компания, предполагает запуск спутниковых систем для предоставления услуг спутниковского интернета на территории Казахстана в 2024 году. Это проект является частью плановых шагов в области развития информационных технологий и цифровой экономики.

В рамках стратегического расширения своих глобальных операций, британская компания OneWeb объявила о планах начать предоставление услуг спутникового интернета в Казахстане в 2024 году. Об этом стало известно благодаря официальному сообщению, опубликованному на веб-сайте Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

реклама

По информации министерства, начало работы OneWeb на территории Казахстана является частью более широкой инициативы по улучшению доступности и качества интернет-сервисов для жителей страны, особенно в отдаленных и труднодоступных районах.

OneWeb, которая уже запустила значительное количество спутников на низкой орбите Земли, планирует создать глобальную сеть, предоставляющую высокоскоростной интернет по всему миру. Включение Казахстана в список стран, обслуживаемых компанией, подчеркивает стремление OneWeb к установлению сильного присутствия в Центральной Азии. Из

"Расширение сети OneWeb на Казахстан является значимым шагом для укрепления цифровой инфраструктуры страны и поддержки национальной стратегии 'Цифровой Казахстан'", – заявил представитель Министерства цифрового развития Казахстана.





Предоставление спутникового интернета в регионе не только улучшит связь и доступ к информации для частных потребителей, но также окажет значительное влияние на экономическое развитие, позволяя местным предприятиям и стартапам легче входить в глобальный рынок и участвовать в цифровой экономике.

Сотрудничество OneWeb с местными властями Казахстана также подразумевает интеграцию образовательных и социальных проектов, направленных на повышение уровня цифровой грамотности среди населения.

Эксперты отмечают, что успешная реализация проекта спутникового интернета от OneWeb может стать катализатором для дальнейших инноваций в сфере телекоммуникаций в Казахстане и соседних странах.

OneWeb находится в процессе восстановления после прохождения процедуры банкротства в 2020 году и последующего приобретения консорциумом инвесторов, включая британское правительство и индийскую Bharti Global. С новым финансированием и стратегическими партнерствами компания активно продолжает развертывание своей спутниковой сети, нацеленной на предоставление надежных интернет-услуг по всему миру.