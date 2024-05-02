Японский консорциум, включающий технологических гигантов NEC, NTT Docomo, KDDI и SoftBank, объявил о успешном испытании беспроводного устройства для сетей 6G, достигнув скорости передачи данных в 100 Гбит/с. Этот рекордный результат открывает новые горизонты для сотовой связи будущего и может революционизировать области, такие как интернет вещей (IoT), благодаря значительному увеличению скорости и надежности передачи данных.

В рамках усилий по развитию технологий сотовой связи, японский консорциум из ведущих компаний страны провёл успешные испытания первого в мире высокоскоростного беспроводного устройства для сетей сотовой связи шестого поколения (6G).

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Состоящий из японских гигантов, таких как NEC, NTT Docomo, KDDI и SoftBank, консорциум провёл тестирование нового устройства в рамках проекта "6G Flagship", направленного на создание будущей сети 6G. В ходе испытаний было достигнуто впечатляющее достижение - скорость передачи данных в 100 Гбит/с на расстоянии более 90 метров.

Это достижение является по меньшей мере в 10 раз более высоким, чем максимальный показатель для сетей 5G, которые сейчас используются повсеместно. Это означает, что пользователи сети 6G смогут получать и отправлять данные в десятки раз быстрее, чем это происходит сейчас.

Технология 6G, по мнению экспертов, будет играть ключевую роль в обеспечении будущего развития интернета вещей (IoT), когда миллионы устройств будут взаимодействовать между собой и с людьми в реальном времени. Сеть 6G будет способна обрабатывать огромные объемы данных, обеспечивая безопасность и надежность передачи информации.

«Это достижение является важным шагом в развитии технологий 6G, - заявил президент консорциума, - мы продолжим работу над улучшением и масштабированием нашей технологии, чтобы обеспечить будущее развитие сети 6G».

Тестирование устройства 6G было проведено в специально оборудованном помещении, где были созданы условия, имитирующие реальные условия использования сети. В ходе испытаний были проверены не только скорость передачи данных, но и надежность и безопасность системы.

Консорциум планирует продолжить работу над развитием технологии 6G, включая проведение дополнительных испытаний и улучшение ее функциональных характеристик.