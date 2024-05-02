Двигатели подтвердили свои характеристики и теперь допущены к лётным испытаниям, которые ожидаются позже в текущем году.

В северо-западной провинции Шэньси на полигоне Тунчуань прошли успешные статические огневые испытания счетверённых ракетных двигателей YF-100K. Инженеры стремились убедиться в полной совместимости и индивидуальной надёжности данных двигателей перед началом лётных испытаний, которые ожидаются позже в текущем году.

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Серия статических испытаний была проведена с целью подтверждения высоких характеристик и эффективности двигателей YF-100K, разработанных для использования в составе перспективных китайских ракет. Успешное прохождение данных испытаний свидетельствует о готовности двигателей к дальнейшим этапам разработки и совершенствования.

В ближайшем будущем двигатели YF-100K будут испытываться на лунной ракете, при этом их использование на данном направлении запланировано не раньше 2027 года. Эти двигатели позиционируются как ключевая технология, способствующая успешному развитию космической программы Китая и укреплению позиций страны на мировой арене космических технологий.

Руководитель программы YF-100K заявил, что данные испытания являются важным этапом в разработке и внедрении данной серии ракетных двигателей. По его словам, успешное прохождение статических испытаний подтверждает высокое качество и надежность этих двигателей, что открывает новые перспективы для китайской космической отрасли.