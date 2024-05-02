Известный предприниматель Илон Маск объявил о запланированных тур-полетах на Луну, Марс и вокруг Земли на космических кораблях Dragon и Starship, доступных для обычных граждан уже в 2025 году.

Илон Маск, известный предприниматель в космической индустрии, вместе со своей компанией SpaceX, анонсировал запланированные тур-полёты для обычных граждан на Луну, Марс и даже вокруг Земли, включая орбитальный визит к МКС.

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Полёты, осуществляемые на космических кораблях Dragon и Starship, планируются начать уже в 2025 году, что не только расширяет границы доступа к космосу, но и отражает прогресс SpaceX в создании перспективных технологий.

"Мы находимся на пороге новой эры в истории космических исследований, где обычные люди смогут стать космонавтами и пережить невероятные приключения в космосе", заявил Маск на пресс-конференции. "Это не просто тур, это возможность стать частью истории, первыми гражданскими пилотами, которые отправятся на Луну и Марс".

Dragon и Starship, два уникальных и модульных космических аппарата, разработанных SpaceX, уже успели зарекомендовать себя как безопасные и надежные транспортные средства. Dragon успешно использовался для доставки астронавтов NASA на МКС, а Starship, еще находящийся в стадии тестирования, обещает стать первым реальным транспортным средством для колонизации других планет.

Тур-полёты на Луну, по словам Маска, продлятся несколько дней и предоставят путешественникам возможность насладиться уникальным видом на Землю из космоса и ознакомиться с лунной поверхностью. Марсианские экспедиции, хотя и более продолжительные, обещают провести участников в среде, которая будет близка к планете-поселению в будущем.

Полёты на орбиту Земли и МКС, по оценкам SpaceX, продлятся от нескольких дней до недели, и участники будут иметь возможность провести время на борту станции, ощущая все прелести космической жизни.

Эти космические поездки, хотя и не являются дешевыми, уже привлекают внимание состоятельных индивидуумов и любителей приключений. Цена билетов будет зависеть от конкретного маршрута и длительности путешествия. SpaceX обещает сделать цены как можно более доступными, с учетом технологических достижений и масштабных инвестиций в разработку космических транспортных средств.