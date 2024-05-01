Индия успешно испытала ракетно-торпедную систему нового поколения SMART, разработанную в стране. Торпеда была запущена с острова Абдул Калам у берегов штата Одиша и достигла цели с высокой точностью.

Индия сегодня успешно провела третье испытание ракетно-торпедной системы нового поколения SMART (сокращение от "сверхзвуковая система запуска торпеды"), разработанной в стране. Как сообщило министерство обороны республики, запуск торпеды был осуществлен с острова Абдул Калам у берегов штата Одиша.

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Это испытание стало еще одним важным шагом в развитии оборонной технологии Индии. SMART представляет собой инновационную систему, способную запускать торпеды со сверхзвуковой скоростью, что делает ее значительно эффективнее существующих систем.

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх выразил глубокую признательность инженерам, ученым и военным специалистам, которые работали над разработкой и тестированием системы SMART. Он подчеркнул, что эта система является важным достижением для индийской обороны и позволит стране укрепить свои позиции в регионе.

Испытание прошло успешно, и торпеда достигла цели с высокой точностью. Это подтверждает надежность и эффективность системы SMART, а также ее готовность к использованию в реальных боевых условиях.

Министерство обороны Индии заявило, что продолжит работу над совершенствованием и развитием системы SMART, чтобы обеспечить безопасность страны и ее интересы в регионе.