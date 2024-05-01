Таиландские власти и авиакомпании рассматривают возможность возобновления прямых рейсов между Таиландом и Россией, приостановленных из-за пандемии COVID-19. Возобновление авиасообщения будет зависеть от эпидемиологической обстановки и получения разрешений от соответствующих властей. Оба государства стремятся к восстановлению экономических связей и улучшению туристической индустрии.

В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в мире и надеждой на скорое окончание пандемии COVID-19, таиландские власти и авиакомпании начали рассматривать возможность возобновления прямых рейсов между Таиландом и Россией. В 2020 году регулярные пассажирские перевозки между двумя странами были приостановлены, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

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Развитие ситуации с коронавирусом в Таиланде и России стало ключевым фактором, влияющим на решение о возобновлении авиасообщения. Согласно последним данным, Таиланд стабильно контролирует распространение вируса, а Россия активно борется с волнами заражения.

Официальные представители таиландских авиакомпаний заявили, что они готовы возобновить прямые рейсы в Россию, как только это станет возможным с точки зрения эпидемиологической обстановки и получения разрешений от соответствующих властей. В то же время, представители российских авиакомпаний также выразили заинтересованность в восстановлении прямых авиаперевозок между странами.

По сообщению источника в таиландском правительстве, ведется активная работа по подготовке к возобновлению прямых рейсов между странами. В ближайшее время планируется провести переговоры с российскими дипломатами и представителями авиационной индустрии, чтобы обсудить условия и сроки восстановления авиасообщения.

Сотрудничество между Таиландом и Россией в области туризма и авиаперевозок всегда было на высоком уровне, и обе стороны выразили надежду на скорое возобновление прямого авиасообщения. Это не только обеспечит удобства для туристов и бизнесменов, но и укрепит экономические связи между двумя странами, что особенно актуально в свете последствий пандемии COVID-19.