Три страны - Азербайджан, Узбекистан и Казахстан - подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики. Этот исторический документ станет первым шагом к объединению энергосистем трех стран и расширению сотрудничества на благо их экономического роста.

Министр экономики Азербайджана, Микаил Джаббаров, объявил о подписании Меморандума о сотрудничестве между Азербайджаном, Узбекистаном и Казахстаном в сфере энергетики.

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"Сотрудничество в энергетической сфере имеет стратегическое значение для нас, поскольку оно позволяет нашим странам стать более конкурентоспособными на международной арене", - заявил Микаил Джаббаров. В соответствии с Меморандумом, страны-участницы будут сотрудничать в области энергетики, обмена электроэнергией, технического обслуживания и обмена опытом между специалистами энергетического сектора.

Ключевым моментом данного сотрудничества станет строительство электросетей, которые обеспечат передачу электроэнергии между тремя странами. Это позволит более эффективно использовать имеющиеся энергоресурсы и улучшить качество энергоснабжения для населения и предприятий стран-участниц.

В рамках этого сотрудничества также предусмотрены мероприятия по возобновляемой энергетике, что поможет снизить зависимость стран от ископаемых видов топлива и улучшить экологическую обстановку в регионе.

"Мы надеемся, что это сотрудничество принесет пользу всем нашим странам и поможет нам достичь наших общих экономических и экологических целей", - добавил Джаббаров.



