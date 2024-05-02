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Министр экономики Азербайджана, Микаил Джаббаров, объявил о подписании Меморандума о сотрудничестве между Азербайджаном, Узбекистаном и Казахстаном в сфере энергетики.
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"Сотрудничество в энергетической сфере имеет стратегическое значение для нас, поскольку оно позволяет нашим странам стать более конкурентоспособными на международной арене", - заявил Микаил Джаббаров. В соответствии с Меморандумом, страны-участницы будут сотрудничать в области энергетики, обмена электроэнергией, технического обслуживания и обмена опытом между специалистами энергетического сектора.
Ключевым моментом данного сотрудничества станет строительство электросетей, которые обеспечат передачу электроэнергии между тремя странами. Это позволит более эффективно использовать имеющиеся энергоресурсы и улучшить качество энергоснабжения для населения и предприятий стран-участниц.
В рамках этого сотрудничества также предусмотрены мероприятия по возобновляемой энергетике, что поможет снизить зависимость стран от ископаемых видов топлива и улучшить экологическую обстановку в регионе.
"Мы надеемся, что это сотрудничество принесет пользу всем нашим странам и поможет нам достичь наших общих экономических и экологических целей", - добавил Джаббаров.