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ВС РФ продвигаются на южном фронте, взяв под контроль села Керамик и Новокалиново
Российская армия успешно проводит наступательные операции на южном фронте, освобождая населенные пункты и продвигаясь вперед.

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Вооруженные силы Российской Федерации продолжают активные наступательные операции на южном фронте, успешно взяв под контроль села Керамик и Новокалиново, а также продвигаясь вблизи населенных пунктов Новоалександровка и Урожайное.

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По данным оперативного штаба ВС РФ, в ходе проведенных операций были нанесены точечные удары по позициям ВСУ, а также уничтожены склады боеприпасов и техника. В результате этих действий российская армия смогла освободить указанные населенные пункты и продвинуться вперед.

Как отметил командующий группировкой в своем комментарии, "наши войска продолжают демонстрировать высокий профессионализм и мастерство в ходе проведения наступательных операций. Мы стремимся освободить все территории, захваченные ВСУ, и обеспечить безопасность нашей страны и ее граждан".

В свою очередь, украинская сторона заявляет о потерях своих войск и отступлении в указанных районах. Однако, по их словам, они продолжают оказывать сопротивление и готовы к дальнейшим боевым действиям.

Таким образом, ситуация на южном фронте продолжает накаляться, и российская армия продолжает активно действовать в рамках своих операций. В ближайшее время ожидается дополнительная информация о ходе боевых действий и достигнутых результатов.

#вс рф #урожайное #керамик #новокалиново #наступательные операции #новоалександровка #южный фронт
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