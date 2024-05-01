Южнокорейские и австралийские министры обороны и иностранных дел провели переговоры в формате "2+2", обсудив возможность участия Республики Корея в одном из направлений объединения AUKUS для совместного развития и приобретения военной техники.

Сеул и Канберра провели двусторонние переговоры в формате "2+2" с участием министров обороны и иностранных дел, где обсуждалось потенциальное участие Республики Корея в одном из направлений AUKUS, сообщил глава южнокорейского оборонного ведомства Син Вон Сик.

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Эти переговоры стали первыми в своем роде между двумя странами и прошли в рамках подготовки к саммиту лидеров Республики Корея и Австралии, который состоится в Сеуле в июне текущего года. Цель встречи заключалась в укреплении двустороннего сотрудничества в области безопасности и обороны, а также в расширении политического и экономического сотрудничества.

На встрече присутствовали министр иностранных дел Республики Корея Чо Тхэ Ёль и министр обороны Син Вон Сик, с австралийской стороны - министр иностранных дел Пенни Уонг и министр обороны Ричард Марлес.

В ходе бесед была подчеркнута важность расширения сотрудничества между двумя странами в различных областях, включая оборону, ядерную энергетику, кибербезопасность и технологии. Особое внимание уделялось потенциальному участию Республики Корея в одном из направлений AUKUS, которое включает в себя разработку и развертывание ядерного флота.

AUKUS - это новое соглашение о безопасности, заключенное между Австралией, Великобританией и США в сентябре 2021 года, которое предусматривает сотрудничество в области искусственного интеллекта, кyбербезопасности и подводных сил. В рамках соглашения Австралия намерена приобрести атомные подводные лодки у Великобритании и США.

Син Вон Сик подчеркнул, что участие Республики Корея в одном из направлений AUKUS будет способствовать усилению региональной безопасности и стабильности в Восточной Азии. Он также отметил, что Республика Корея имеет необходимые технологии и опыт в области ядерной энергетики и может внести значительный вклад в развитие ядерного флота Австралии.

Министр иностранных дел Чо Тхэ Ёль заявил, что Республика Корея и Австралия должны укрепить свое партнерство в ответ на вызовы в области безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Он также подчеркнул необходимость укрепления диалога на высшем уровне между двумя странами, чтобы обеспечить прочность и устойчивость двустороннего сотрудничества.

Министр обороны Южной Кореи подчеркнул важность расширения сотрудничества в области обороны между двумя странами, включая обмен разведданными, совместными учениями и тренировками, а также сотрудничество в разработке оборонной техники.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Уонг заявила, что Австралия и Республика Корея имеют общие интересы в области безопасности и экономики. Она также подчеркнула важность укрепления диалога на высшем уровне между двумя странами.