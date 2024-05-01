Сенат США проголосовал за законопроект, запрещающий импорт российского урана на территорию США, что может серьезно повлиять на российскую ядерную отрасль и экономику в целом.

Вчера Сенат США проголосовал за законопроект, который запрещает импорт российского урана на территорию США.

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Сенаторы США проголосовали за законопроект под названием «О защите национальной безопасности США путем прекращения импорта российского урана», который был внесен на рассмотрение в начале этого года. Законопроект был одобрен 97 голосами против 2. Теперь он должен быть направлен в Палату представителей на одобрение, после чего он будет отправлен на подпись президенту США.

Законопроект предусматривает запрет на импорт российского урана в течение пяти лет, а также введение санкций против российских компаний, занятых в ядерной отрасли. В качестве причин для введения запрета в законопроекте указаны «угроза национальной безопасности США» и «действия России, противоречащие международному праву».

Российская ядерная отрасль занимает лидирующие позиции в мире и является одним из ключевых секторов российской экономики. Россия является крупнейшим производителем обогащенного урана, который используется в ядерных реакторах для выработки электроэнергии.

Эксперты сходятся во мнении, что это решение США является политически мотивированным и не имеет серьезных оснований. Россия выступает за сохранение режима нераспространения ядерного оружия и принимает активное участие в международных усилиях по борьбе с ядерным терроризмом. Кроме того, российские поставки обогащенного урана в США полностью соответствуют требованиям национального законодательства и международных соглашений.

В свою очередь, российские власти заявили, что они готовы ответить на введение запрета на импорт российского урана. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «Россия будет защищать свои интересы и принимать необходимые меры в ответ на любые враждебные действия со стороны США».

Развитие событий вокруг запрета на импорт российского урана будет тщательно отслеживаться российскими и международными экспертами.