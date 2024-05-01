Власти Шри-Ланки приняли решение продлить программу по выдаче бесплатных виз гражданам России и ряда других стран до конца мая 2024 года с целью привлечения туристов и поддержки туристической индустрии островной республики.

Власти Шри-Ланки приняли решение продлить программу по выдаче бесплатных виз гражданам России и ряда других стран до конца мая 2024 года. Об этом сообщил министр туризма Шри-Ланки Харин Фернандо на пресс-конференции в столице Коломбо.



Программа бесплатных виз была запущена в конце прошлого года с целью привлечения туристов из России и других стран, столкнувшихся с ограничениями на получение визы в связи с пандемией COVID-19. По словам министра, благодаря этой программе Шри-Ланка смогла значительно увеличить турпоток, что положительно сказалось на экономике островной республики.

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"Мы видим, что российские туристы являются одними из самых активных и покупательноспособных групп нашего рынка туризма. Поэтому мы решили продлить программу бесплатных виз до конца мая, чтобы дать больше возможностей нашим гостям из России и других стран насладиться красотами Шри-Ланки", – заявил Харин Фернандо.

По данным министерства туризма Шри-Ланки, с начала запуска программы бесплатных виз в декабре 2023 года на острове побывали уже более 50 тысяч российских туристов. Это на 80% больше, чем за тот же период прошлого года. Также значительно выросло число туристов из Китая, Индии и некоторых других стран.

Программа бесплатных виз предусматривает выдачу многократных виз сроком действия до 30 дней для граждан России, Китая, Индии, Бангладеш,Пакистана,Филиппин, Малайзии и Сингапура. Для получения бесплатной визы туристам необходимо предоставить только паспорт и заполнить онлайн-анкету на сайте посольства Шри-Ланки в соответствующей стране.

Министр туризма Шри-Ланки выразил надежду, что продление программы бесплатных виз поможет сохранить положительную динамику роста турпотока из России и других стран в ближайшие месяцы и поддержит развитие туристической индустрии островной республики.