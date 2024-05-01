В Румынии стартовали масштабные многонациональные военные учения Swift Response 24, организованные сухопутными войсками США в Европе и Африке. Участвуют 2,3 тыс. румынских военнослужащих и 220 единиц боевой техники.

С 5 по 24 мая на территории Румынии будут проходить крупномасштабные многонациональные военные учения под названием Swift Response 24. Как сообщила пресс-служба Министерства обороны Румынии, в учениях примут участие около 2,3 тысяч румынских военнослужащих вместе с 220 единицами боевой техники. Эти учения организованы командованием сухопутных войск США в Европе и Африке (USAREUR-AF) и являются частью плана по укреплению военного сотрудничества и повышению готовности сил НАТО.

В учениях Swift Response 24 участвуют военные подразделения из нескольких стран НАТО. Основная цель - разработка и совершенствование совместных действий в условиях возможной реальной угрозы. Учения будут включать в себя широкий спектр военных операций, в том числе парашютные прыжки, амфибийные операции, а также боевые стрельбы и маневры на различных полигонах.

Эти учения станут важной частью подготовки военных Румынии и других стран НАТО к оперативному реагированию на потенциальные угрозы безопасности в регионе. По словам представителя Минобороны Румынии, учения также направлены на укрепление оборонной способности страны и повышение уровня совместимости военных стандартов и процедур с другими странами-членами альянса.



Кроме того, учения предоставят уникальную возможность для обмена опытом и знаниями между военнослужащими различных стран, что является неотъемлемой частью стратегии НАТО по укреплению международного военного сотрудничества. Эксперты отмечают, что такие многонациональные учения играют ключевую роль в укреплении доверия и понимания между странами-участницами.



Стоит отметить, что проведение таких учений в Румынии подчеркивает стратегическое значение этой страны в архитектуре европейской безопасности. Расположение Румынии на восточной границе НАТО обусловливает ее ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности в этом регионе.



Наблюдатели отмечают, что проведение Swift Response 24 станет значительным шагом в демонстрации готовности и способности НАТО к коллективной обороне, а также подчеркнет приверженность альянса принципам коллективной безопасности и мирного развития региона в условиях растущих глобальных вызовов и нестабильности.