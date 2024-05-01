Министерство промышленности и торговли России планирует провести добровольный эксперимент по маркировке бакалейной продукции для обеспечения безопасности потребителей и контроля качества.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации предложило провести эксперимент по маркировке определенных видов бакалейной продукции в тестовом режиме. Задача проекта - оценка эффективности системы идентификации продукции и изучение возможных проблем, связанных с внедрением данного механизма на практике. В случае положительных результатов эксперимента, правительство России рассмотрит возможность внедрения маркировки для всех видов бакалейной продукции на постоянной основе.

В документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов, предлагается внести в список подлежащей маркировке продукции приправы, специи, соусы, уксус, сухарики (за исключением панировочных), чипсы, семечки, попкорн, снеки и другие подобные продукты. Проведение эксперимента запланировано на период с 1 июля 2024 года по 28 февраля 2025 года.

Эта инициатива является частью более крупного плана Минпромторга по внедрению системы маркировки на различных видах продукции, с целью повышения прозрачности промышленного сектора и надежности потребительских товаров. В марте текущего года Министерство предложило уже утвердить правила маркировки отдельных видов консервов.



Маркировка продукции с применением уникальных идентификаторов позволяет отслеживать весь путь ее движения от производителя до конечного потребителя. Это обеспечивает более высокий уровень защиты потребителей от поддельных товаров, а также помогает компаниям управлять производство, торговля, безопасность, качество, маркировка, эксперимент, потребители запасами и планировать поставки.



Отраслевые эксперты уверены, что внедрение маркировки на бакалейную продукцию в Российской Федерации будет способствовать развитию национального рынка и повышению конкурентоспособности отечественных производителей на международной арене.



Принятие постановления о проведении эксперимента по маркировке бакалейной продукции в России является важным шагом к внедрению более прозрачной и эффективной системы управления качеством и безопасностью продуктов питания на всей территории страны.