Новый закон с 1-го мая изменяет правила подачи заявлений для абитуриентов, поступающих на программы бакалавриата и специалитета в рамках квоты целевого приема. Согласно новому правилу, студенты смогут подать заявление только в один вуз на одну образовательную программу. Ранее поступающие имели возможность подавать до пяти заявлений на разные образовательные программы и вузы.

1 мая в силу вступает новый закон, регулирующий процесс подачи заявлений для абитуриентов, поступающих на программы бакалавриата и специалитета в рамках квоты целевого приема. Согласно новому правилу, студенты смогут подать заявление только в один вуз на одну образовательную программу. Ранее поступающие имели возможность подавать до пяти заявлений на разные образовательные программы и вузы.

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Подписание этого закона является частью реформы механизма целевого обучения в вузах и было инициировано Владимиром Путиным. Согласно новому законодательству, вузы будут более ответственно подходить к распределению мест для абитуриентов, получающих государственную поддержку.

Эксперты уверены, что такие изменения позволят более точно учесть потребности рынка труда и снизить коэффициент неявок среди студентов, освобожденных от платы за обучение.

Студенты, которые уже получили положительное решение о зачислении на программы бакалавриата и специалитета до вступления закона в силу, сохраняют за собой право выбора вуза и образовательной программы в рамках квоты целевого приема.

Напомним, что изменения в законодательстве касаются только абитуриентов, которые получают государственную поддержку и участвуют в программах целевого приема. Остальные студенты могут продолжать подавать заявления в несколько вузов.