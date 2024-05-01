Ubisoft анонсировала выход новой игры серии Assassin's Creed на платформах iPhone 15 Pro и iPad. Игроков ждут захватывающие приключения в мире арабских легенд и древних тайн.

Всемирно известная серия игр Assassin's Creed готовится порадовать своих поклонников новым приключением. Студия Ubisoft объявила о выходе своего нового проекта, Assassin's Creed Mirage, на платформах iPhone 15 Pro и iPad уже 6 мая этого года.

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Assassin's Creed Mirage обещает стать еще одним грандиозным путешествием в мир истории и приключений. На этот раз игрокам предстоит окунуться в мир арабских легенд, исследовать песчаные дюны и захватывающие города на Востоке, а также раскрыть тайны забытых цивилизаций.

Героем игры станет молодой ассасин по имени Ясир, который сражается за свободу своего народа и разгадывает загадки, оставленные древними предками. Ясир обладает уникальными навыками и талантами, которые позволяют ему преодолевать все препятствия на своем пути и противостоять зловещим врагам.

Особое внимание разработчики уделили графике и атмосфере игры. Благодаря мощностям iPhone 15 Pro и iPad, Assassin's Creed Mirage предлагает захватывающие визуальные эффекты, реалистичные персонажи и гладкую анимацию. В игре будет множество деталей, которые позволят игрокам погрузиться в атмосферу Востока и почувствовать себя настоящими ассасинами.

Команда Ubisoft также проработала игровой процесс, добавив новые элементы и возможности. Теперь игроки смогут выбирать различные стили прохождения миссий, открывать новые умения и улучшать своего героя. В игре также будет присутствовать мультиплеерный режим для совместного прохождения с друзьями.



