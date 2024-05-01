Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yamaha Серый
Китай закрывает акваторию Восточно-Китайского моря для ходовых испытаний авианосца "Фуцзянь"
Китай проведет ходовые испытания новейшего авианосца "Фуцзянь" в условиях строгой секретности, закрывая акваторию Восточно-Китайского моря с 1 по 9 мая.

реклама

В официальном заявлении, распространенном китайскими государственными СМИ, сообщается, что с 1 по 9 мая текущего года Китайская Народная Республика будет временно закроет доступ в определенные районы Восточно-Китайского моря для проведения ходовых испытаний своего новейшего авианосца "Фуцзянь". 

реклама

Авианосец "Фуцзянь", названный в честь одной из китайских провинций, является третьим авианосцем, построенным и запущенным в Китае, и первым, спроектированным полностью собственными силами. Судно, оснащенное современным оборудованием и технологиями, в том числе системой катапультного пуска самолетов, которая позволяет использовать более широкий спектр военно-воздушных сил, стало воплощением новейших технологических достижений китайской оборонной промышленности.

Ограничения в акватории Восточно-Китайского моря были введены с целью обеспечения безопасности ходовых испытаний, которые станут ключевым этапом в подготовке авианосца к вступлению в строй. Эти меры, как ожидается, окажут влияние на морские и воздушные маршруты в регионе, вызвав необходимость перенаправления международных грузовых и пассажирских рейсов.

В связи с этим решением многие эксперты и аналитики высказывают мнение о возрастающем стратегическом влиянии Китая в мировых океанах, подчеркивая значимость "Фуцзянь" как символа усиления военно-морского потенциала страны. Однако, это также вызывает опасения среди соседних государств и региональных сил, озабоченных возможным изменением баланса сил в Восточно-Азиатском регионе.

Пока официальные представители военно-морского флота Китая и министерства обороны страны воздерживаются от комментариев относительно деталей испытаний и дальнейших планов развития флота, международное сообщество внимательно наблюдает за развитием событий, ожидая дополнительной информации о ходе и результатах испытательного периода "Фуцзянь".

#китай #безопасность #авианосец #восточно-китайское море #морская среда #ходовые испытания
+
Написать комментарий (0)
В Китае вступает в силу пересмотренный закон о защите государственной тайны
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия примет участие в масштабном проекте Трансафганской железной дороги
4
Российские инженеры запатентовали малозаметный реактивный БПЛА в аэродинамической схеме "утка"
3
БАМ связали с крупнейшей речной артерией России
1
Китайский производитель электрокаров BYD рассчитывает на увеличение продаж
+
США готовятся начать восстановление своих закрытых атомных электростанций
+
Производители микросхем инвестируют свыше 300 миллиардов долларов на производство в США
+
iPhone 16 Pro Max с 6,9-дюймовым экраном станет самым крупным смартфоном Apple
+
На рынках США и Европы появились видеокарты GeForce RTX 4090 с удалённым графическим чипом
4
Financial Times позволила OpenAI использовать свои материалы
+
В китайском магазине всего за 14 долларов продают процессоры Intel 15-го поколения
3
Renault Duster нового поколения выйдет на мировой рынок уже в мае: «дизелей» больше нет, зато есть «гибриды»
+
Разработчиков антивируса Avast оштрафовали почти на $15 миллионов за торговлю данными пользователей
1
«Царь-мангал» пошёл в серию: в Сети появляются новые кадры танков ВС РФ, закованных в самодельный «панцирь» против дронов
1
Смартфон OnePlus Nord 4 прошёл тестирование на Geekbench и сертификацию на Eurofins
+
Энтузиаст превратил QLC накопитель в SLC, повысив ресурс в десятки раз
2
Defense One: Военные ВСУ отказываются от высокоточных бомб GLSDB из-за их неэффективности перед РЭБ
+
На рендерах новой серии iPhone 16 видно, насколько будет огромен iPhone 16 Pro Max
2
Российское отделение криптобиржи Beribit отказыват клиентам в снятии средств
+
F-35С поступают с завода с техническими неполадками – в крыле истребителя нашли пластиковый скребок
3
Intel обвинила производителей материнских плат в проблемах с процессорами Core 13 и 14 серии K
11

Популярные статьи

Asia Times: В обмен на передовые чипы РФ отправляет в Гонконг много золота и драгоценных камней
6
Сколько раз в год я переустанавливаю Windows, и почему советы диванных экспертов лучше не читать
47
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
216
Как понять, что пришло время переустановить Linux
106
ТОП-7 видеокарт для FullHD-гейминга стоимостью до 50 тысяч рублей — рейтинг 2024 года
37
Итоги гоночного уик-энда 27-28 апреля
+
5 причин, по которым я храню важные данные на восьми старых HDD, а не покупаю новый большого объема
12
Обзор игры Half-Life 2 Episode One - Гордон снова вернулся
3
Почему не стоит покупать готовый компьютер - cравнение с самостоятельной сборкой
10
Массовая волна банов Xbox - как уберечь свой аккаунт
3

Сейчас обсуждают

VRoman
02:48
Дай определение народного планшета
Утечка тестов раскрыла характеристики чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4
Nvidia&Intel Hater
02:31
и отлично работает кстати.и фср можно чисто как сглажку только оставить с генератором.ну не совсем прям любую игру а где есть dlss или фср 2 можно включить с ним.даже если внутри игры его нет.я не про...
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
REY_B_
02:25
У АМД в любой игре можно генератор включить.
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
Владимир
02:25
ИИ такой "ну думаю уровень глюкозы нормальный". С одной стороны забавно когда в часах такие функции заявляют, а потом такой бац распаковываешь а там оказывается они точно не могут измерять и значения ...
Samsung анонсирует умные часы Galaxy Watch 7 с ИИ-сенсором глюкозы
Nvidia&Intel Hater
02:23
генератор на изи врубается в анальном алане.
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
Nvidia&Intel Hater
02:16
Про Генку Даунито -Хромосом https://www.youtube.com/watch?v=rmTsg_YOGUU
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
Nvidia&Intel Hater
02:15
по фрейду )
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
Nvidia&Intel Hater
02:13
тут то он просто за пиво дает ,решил побольше срубить
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
Dr.Power
02:11
Как они задолбали все с выпендрежем. А потом будем иметь как в начале сотостроения, у каждого бренда своя зарядка. Нужно идти по пути совместимости, а не вот это все. Если вы никогда не писали програм...
Mercedes-Benz отказалась от использования Apple CarPlay
Nvidia&Intel Hater
02:09
падение в клоаку с подачи владельцев сайта тут лет 8 идет (им не надо ничего кроме рекламы и они за любой срач лиш бы было посещение) -дно пробивали много раз.но все оказывалось есть еще куда падать
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем