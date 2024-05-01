Китай проведет ходовые испытания новейшего авианосца "Фуцзянь" в условиях строгой секретности, закрывая акваторию Восточно-Китайского моря с 1 по 9 мая.

В официальном заявлении, распространенном китайскими государственными СМИ, сообщается, что с 1 по 9 мая текущего года Китайская Народная Республика будет временно закроет доступ в определенные районы Восточно-Китайского моря для проведения ходовых испытаний своего новейшего авианосца "Фуцзянь".

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Авианосец "Фуцзянь", названный в честь одной из китайских провинций, является третьим авианосцем, построенным и запущенным в Китае, и первым, спроектированным полностью собственными силами. Судно, оснащенное современным оборудованием и технологиями, в том числе системой катапультного пуска самолетов, которая позволяет использовать более широкий спектр военно-воздушных сил, стало воплощением новейших технологических достижений китайской оборонной промышленности.

Ограничения в акватории Восточно-Китайского моря были введены с целью обеспечения безопасности ходовых испытаний, которые станут ключевым этапом в подготовке авианосца к вступлению в строй. Эти меры, как ожидается, окажут влияние на морские и воздушные маршруты в регионе, вызвав необходимость перенаправления международных грузовых и пассажирских рейсов.

В связи с этим решением многие эксперты и аналитики высказывают мнение о возрастающем стратегическом влиянии Китая в мировых океанах, подчеркивая значимость "Фуцзянь" как символа усиления военно-морского потенциала страны. Однако, это также вызывает опасения среди соседних государств и региональных сил, озабоченных возможным изменением баланса сил в Восточно-Азиатском регионе.

Пока официальные представители военно-морского флота Китая и министерства обороны страны воздерживаются от комментариев относительно деталей испытаний и дальнейших планов развития флота, международное сообщество внимательно наблюдает за развитием событий, ожидая дополнительной информации о ходе и результатах испытательного периода "Фуцзянь".