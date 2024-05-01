После шести месяцев пребывания в космосе, экипаж китайского космического корабля «Шэньчжоу-17» благополучно вернулся на Землю. Эта миссия стала самой длительной в истории китайских пилотируемых полетов в космос и отмечена важными исследованиями и экспериментами на борту китайской космической станции.

В пятницу, 30 апреля 2024 года, спускаемая капсула с тремя тайконавтами миссии «Шэньчжоу-17» успешно приземлилась в районе посадочной площадки Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия. Это произошло после того, как космический корабль провел в космосе более шести месяцев, установив новый рекорд длительности китайского пилотируемого полета в космос.

Тайконавты Тан Хунбо, Чжан Лу и Е Гуанфу благополучно восстановились после посадки и были отправлены в свой космический центр для медицинского осмотра и восстановления. В ходе миссии «Шэньчжоу-17» экипаж провел более 200 дней на борту китайской космической станции «Тяньгун», где провели ряд важных экспериментов и научных исследований.

Эта миссия стала еще одним шагом вперед для Китая в освоении космоса. За время пребывания на борту китайской космической станции тайконавты проводили исследования в области космической биологии, материаловедения, астрономии, физики и медицины. Они также произвели замену спутникового оборудования и провели обслуживание систем жизнеобеспечения станции.



Миссия «Шэньчжоу-17» также отметила новый этап в сотрудничестве Китая с другими странами в области исследования космоса. Российские и европейские тайконавты присоединились к миссии «Шэньчжоу-17» в качестве членов экипажа и проводили свои собственные исследования на борту китайской космической станции.



Китайские власти заявили, что миссия «Шэньчжоу-17» является важным шагом в их планах построить собственную космическую станцию к 2030 году. Эта станция будет иметь более крупный размер и более широкий спектр возможностей, чем текущая китайская космическая станция «Тяньгун».



Миссия «Шэньчжоу-17» также была отмечена как важный шаг в расширении участия женщин в исследовании космоса. В рамках миссии была проведена серия экспериментов по изучению влияния микрогравитации и космического излучения на женское здоровье. Это первый случай, когда женщины-тайконавты были на борту китайской космической станции.