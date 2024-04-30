Компания AYANEO начала принимать предварительные заказы в рамках краудфандинговой кампании на Indiegogo, и первые устройства могут быть отправлены покупателям уже в середине мая.

Компания AYANEO анонсировала портативную игровую консоль Pocket S с уникальными характеристиками, которые делают ее конкурентом для серьезных игроков. Новый продукт оборудован 6-дюймовым дисплеем, что обеспечивает комфортную игру. Размеры консоли небольшие, что делает ее идеальным выбором для игроков, которые предпочитают играть в любом месте и в любое время.

В сердце Pocket S стоит процессор Snapdragon G3x Gen 2 от Qualcomm, который был представлен в прошлом году как решение, специально предназначенное для игр. Это первый продукт, который использует этот чип, что делает его особенно интересным для фанатов игр. Он обеспечивает быструю и стабильную работу консоли, что позволяет игрокам наслаждаться игровым процессом без каких-либо отключений или задержек.



Pocket S также имеет до 16 Гб оперативной памяти и 1 Тб памяти для хранения данных. Консоль работает на базе Android 13 с фирменным приложением AYA launcher и утилитой для настройки производительности, что позволяет пользователям настроить консоль под свои предпочтения.



Компания AYANEO начала принимать предварительные заказы в рамках краудфандинговой кампании на Indiegogo, и первые устройства могут быть отправлены покупателям уже в середине мая. Это отличная новость для фанатов игр, которые ищут портативную консоль с мощными характеристиками.