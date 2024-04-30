Филиппины получили вторую радиолокационную станцию от Японии, которая повысит эффективность воздушного контроля и обеспечит безопасность воздушного пространства страны.

На военной базе Кэмп-Агинальдо в Кесон-Сити, Филиппины, состоялась торжественная церемония приемки новой мобильной радиолокационной станции (РЛС) J/TPS-P14ME воздушного контроля дальнего действия, поставленной Японией. Главным гостем мероприятия был министр обороны Филиппин Жилберто Теодоро, который выразил глубокую признательность Японии за продолжительное сотрудничество и поддержку в укреплении обороноспособности страны.

Эта РЛС является второй, поставленной на Филиппины. В октябре 2023 года, первая стационарная РЛС наблюдения FPS-3ME была успешно доставлена и установлена в Маниле. Ожидается, что новые радиолокационные станции значительно повысят эффективность воздушного контроля и обеспечат безопасность воздушного пространства Филиппин.



Министр Теодоро также отметил, что успешное сотрудничество между Японией и Филиппинами в вопросах обороны является примером для других стран региона и подчеркнул важность совместных усилий для обеспечения стабильности и безопасности в Юго-Восточной Азии. Тем временем, эксперты считают, что углубление военно-технического сотрудничества между Японией и Филиппинами способствует укреплению доверия между двумя странами и стимулирует развитие их экономических связей. Более того, это сотрудничество может послужить основой для дальнейшего укрепления многосторонних отношений в рамках ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и других международных платформ.



В заключение, поставка второй японской радиолокационной станции на Филиппины является важным шагом в развитии стратегического партнерства двух стран, что, в свою очередь, будет способствовать поддержанию мира и стабильности в регионе.