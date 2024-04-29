Компания Canon анонсирует выпуск новой беззеркальной камеры с кодом модели DS 126904. Устройство оснащено двухдиапазонным Wi-Fi 5 и Bluetooth, но пока нет подробностей о ее характеристиках.

В результате шага, вызвавшего ажиотаж у энтузиастов фотографии и инсайдеров отрасли, Canon зарегистрировала еще одну модель камеры в агентстве по сертификации беспроводной связи, в результате чего общее количество неанонсированных моделей достигло пяти. Последнее дополнение, носящее кодовое название DS 126904, было зарегистрировано 26 апреля 2024 года и оснащено двухдиапазонным подключением Wi-Fi 5 и Bluetooth, что намекает на дизайн беззеркальной камеры.

Эта разработка последовала за серией регистраций Canon в последние месяцы, что говорит о том, что компания готовится к запуску крупного продукта в ближайшем будущем. Остальные четыре зарегистрированные модели, ID174, ID179, DS126922 и DS126928, могут похвастаться расширенными возможностями беспроводной связи, причем некоторые из них оснащены новейшим стандартом Wi-Fi 6.В то время как Canon хранит молчание о технических характеристиках этих загадочных камер, ходят слухи об их потенциальных форм-факторах и размерах сенсоров. Инсайдеры отрасли и энтузиасты разделились во мнениях о том, будет ли выпущена следующая камера APS-C или полнокадровая модель, и некоторые предсказывают, что беззеркальная камера высокого класса составит конкуренцию серии Alpha от Sony.

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Регистрация этих камер также вызвала дебаты о стратегии Canon в связи с пандемией COVID-19, которая нарушила глобальные цепочки поставок и вынудила многих производителей пересмотреть свои продуктовые линейки. Некоторые аналитики полагают, что Canon стремится обновить свой ассортимент фотоаппаратов, чтобы лучше конкурировать с такими конкурентами, как Sony и Fujifilm, которые добились значительных успехов в последние годы.

Между тем, существующая линейка камер Canon, включая долгожданные EOS R5 Mark II, EOS R1 и EOS R5C Mark II, все еще ждет своего часа, заставляя многих гадать, когда компания наконец представит свое следующее поколение камер.