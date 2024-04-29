Правительство Японии объявило о планах существенно увеличить расходы на оборону до 1,6% ВВП к 2027 году в рамках масштабной модернизации вооруженных сил.

В условиях усиливающихся военных и политических напряженностей в Восточной Азии, правительство Японии объявило о планах значительно увеличить свои оборонные расходы. К 2027 году страна намерена выделить на нужды обороны 1,6% своего внутреннего валового продукта (ВВП), что является значительным увеличением по сравнению с текущим уровнем в 1%.

Это решение стало ответом на растущее военное давление со стороны Китая, усиление военного потенциала Северной Кореи и нестабильность в региональной безопасности, включая вопросы, связанные с Тайванем и Южно-Китайским морем.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида подчеркнул, что новая оборонная стратегия направлена на "проактивное укрепление оборонной мощи страны в соответствии с меняющейся международной обстановкой". В рамках этого плана предусмотрено обновление и расширение арсенала Вооруженных сил Японии, включая закупку передовых истребителей, ракет, а также развитие кибервойск и космических технологий.



Согласно официальным данным, в абсолютных цифрах увеличение оборонных расходов предполагает дополнительные инвестиции в размере около 2 триллионов иен (15 миллиардов долларов) ежегодно. Это увеличение станет одним из самых значительных в послевоенной истории Японии и позволит стране более эффективно сотрудничать с союзниками по безопасности, включая Соединенные Штаты.



Аналитики отмечают, что решение увеличить оборонные расходы является также попыткой Японии укрепить свою региональную роль. "Это четкое сообщение, что Япония серьезно настроена усилить свою оборонную позицию и не позволит себе оставаться в стороне от региональных конфликтов," — говорит Хироаки Акимото, эксперт по безопасности из Токийского университета.



Среди прочих мер, предусмотренных новым оборонным бюджетом, значится модернизация палубного флота, включая строительство новых эсминцев и подводных лодок, а также развитие системы противоракетной обороны.

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Аналитики отмечают, что повышение военных расходов до 1,6% ВВП все еще будет ниже среднего показателя для стран НАТО. Тем не менее, это позволит Японии значительно сократить разрыв с крупнейшими военными державами региона и станет важным шагом в переоценке ее оборонной стратегии.