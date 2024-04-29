С 5 по 10 мая Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Францию, Сербию и Венгрию. Главные темы визита — экономическое сотрудничество, инвестиции и укрепление двусторонних отношений. Планируются важные переговоры с лидерами стран.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин совершит официальный визит в Францию, Сербию и Венгрию с 5 по 10 мая текущего года. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин. Изображение: Си ЦзиньпинВ ходе визита, который начнется в Париже, Си Цзиньпин проведет переговоры с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Ожидается, что основными темами обсуждения станут торгово-экономические отношения, инвестиции и сотрудничество в области экологии и изменения климата. "Франция и Китай уже многие годы являются стратегическими партнерами, и предстоящие переговоры помогут углубить этот диалог", — заявила Хуа Чуньин.

После Франции глава КНР посетит Сербию, где его визит пройдет на фоне растущего экономического влияния Китая в Восточной Европе. В Белграде Си Цзиньпин встретится с Президентом Сербии Александром Вучичем. Предполагается, что в центре внимания будет сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс, один путь", а также расширение инвестиционных проектов, включая строительство инфраструктуры и технологические инновации.



Завершится турне председателя КНР в Венгрии, где запланированы переговоры с Премьер-министром Виктором Орбаном. "Венгрия является одним из ключевых партнеров Китая в Европейском союзе, и мы ожидаем, что визит укрепит политические и экономические связи между нашими странами", — подчеркнула Хуа Чуньин.



Визит Си Цзиньпина прокомментировал и французский политолог Жан-Клод Мартин: "Это турне подчеркивает стратегическую направленность Китая на укрепление связей с Европой в период, когда трансатлантические отношения переживают не лучшие времена. Особенно значимым является внимание Китая к малым странам ЕС, таким как Сербия и Венгрия, что может сыграть новую роль в геополитическом балансе в регионе."



Дополнительно ожидается, что во всех трех странах будут подписаны двусторонние документы, касающиеся экономики, образования и культуры, что станет следующим шагом в укреплении многосторонних отношений между Китаем и Европейским союзом.