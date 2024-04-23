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СберБанк представил новую версию нейросети для создания изображений Kandinsky 3.1
СберБанк объявил об обновлении фирменной нейросети Kandinsky, которая теперь может создавать изображения на основе текстовых описаний на русском и английском языках. Новый выпуск включает функцию улучшения запроса, которая позволяет пользователям создавать более детальные описания изображений.

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Команда Сбербанка объявила об обновлениях в разработке своего собственного проекта по созданию нейросетей Kandinsky. Бесплатная генеративная модель, которая создает изображения на основе текстовых описаний как на русском, так и на английском языках, обновлена до версии 3.1 и теперь доступна всем пользователям без каких-либо ограничений.

В обновленном Kandinsky 3.1 теперь есть функция улучшения изображения, позволяющая пользователям создавать более подробные и точные изображения на основе текстовых описаний. По словам разработчиков, пользователям больше не нужно быть профессиональными "инженерами по подсказкам" для создания высококачественных изображений. Новая функция помогает создавать подробные описания для пользователей, требуя от них ввести всего несколько слов из описания желаемого изображения. Встроенная языковая модель GigaChat Pro позаботится обо всем остальном, расширяя и обогащая описание дополнительными деталями.

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Эта инновационная функция предназначена для того, чтобы сделать процесс создания изображений более доступным и удобным для пользователя, позволяя любому создавать потрясающие изображения с минимальными усилиями. Модель GigaChat Pro, которая была недавно представлена Сбербанком, уже доказала свою высокую эффективность в создании подробного и связного текста. Интегрировав его в Kandinsky 3.1, разработчики вывели процесс генерации изображений на новый уровень, позволив пользователям создавать еще более сложные и детализированные изображения.

Обновленная версия Kandinsky также включает в себя несколько других улучшений, таких как более быстрое время обработки и улучшенное качество изображения. Разработчики также устранили некоторые ошибки и неполадки, о которых сообщали пользователи в предыдущих версиях, сделав Kandinsky 3.1 более стабильным и надежным инструментом для создания изображений.

Проект Kandinsky набирает популярность с момента своего первоначального выпуска, и ожидается, что последние обновления привлекут еще больше пользователей. Бесплатный характер проекта с открытым исходным кодом сделал его ценным ресурсом для художников, дизайнеров и создателей контента, предоставляя им мощный инструмент для создания высококачественных изображений.

Команда разработчиков Сбербанка выразила свою приверженность постоянному совершенствованию проекта Kandinsky и пообещала внедрить еще более интересные функции в будущем. А новая функция улучшения изображения, основанная на языковой модели GigaChat Pro, меняет правила игры в отрасли, делая процесс создания изображений более доступным и удобным для пользователя.

#технологии #искусственный интеллект #инновации #нейросеть #сбербанк #машинное обучение #компьютерное зрение #разработка программного обеспечения
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