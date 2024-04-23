Теперь пользователи могут загружать исполняемые файлы приложений прямо с веб-сайта, что значительно упрощает процесс установки программного обеспечения.

Microsoft произвела настоящий фурор в мире программного обеспечения, внедрив долгожданную веб-версию своего фирменного магазина приложений Microsoft Store. Этот шаг не только открывает новые горизонты для распространения программ, но и демонстрирует стремление компании к упрощению и удобству для пользователей.





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В рамках этого масштабного обновления Microsoft Store обзавелся функцией "веб-установщиков", позволяющей загружать исполняемые файлы приложений прямо с веб-сайта. Этот подход избавляет пользователей от необходимости запускать отдельное приложение магазина, обеспечивая беспрецедентную простоту и удобство установки программного обеспечения.По словам представителей Microsoft, новая веб-версия магазина призвана упростить процесс загрузки приложений, сократив количество необходимых действий. В прошлом пользователям приходилось проходить через целую серию щелчков мыши: сначала на веб-сайте, затем в диалоговом окне и, наконец, в мини-окне самого магазина. Теперь же весь процесс стал гораздо более плавным и интуитивно понятным."Мы стремимся сделать Microsoft Store максимально доступным и удобным для наших пользователей, заявил высокопоставленный представитель компании. Веб-версия магазина с функцией "веб-установщиков" это настоящий прорыв, который позволит людям легко находить и загружать нужные им приложения без лишних усилий".Нововведение Microsoft уже вызвало резонанс в индустрии программного обеспечения. Некоторые эксперты расценивают его как шаг вперед, который может изменить правила игры на рынке распространения приложений. В то же время некоторые высказывают опасения, что подобная открытость может поставить под угрозу безопасность системы. Однако в Microsoft заверяют, что новая веб-версия магазина прошла тщательное тестирование и соответствует самым высоким стандартам защиты.Каким бы ни было будущее этой инициативы, одно можно сказать наверняка: Microsoft продемонстрировала свою решимость идти в ногу со временем и предлагать пользователям передовые решения, отвечающие их потребностям в эпоху цифровых технологий.