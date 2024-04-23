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Беларусь намерена создать собственную операционную систему и браузер
Это решение было принято Советом по проектам в сфере цифрового развития, направленным на реализацию пилотных проектов в этой сфере.

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В рамках семинара, посвященного развитию "умных городов", Константин Шульган, Министр связи и информатизации Беларуси, подтвердил планы страны по созданию собственной операционной системы и браузера. Это решение было принято Советом по проектам в сфере цифрового развития, направленным на реализацию пилотных проектов в этой сфере.


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На семинаре, который состоялся в Минске, присутствовали представители государственных и муниципальных органов власти, а также эксперты в области информационных технологий и телекоммуникаций. Основная цель мероприятия состояла в том, чтобы обсудить перспективы создания умных городов в Беларуси и определить приоритетные направления развития.


В своем выступлении Шульган отметил, что Беларусь стремится к созданию собственной операционной системы и браузера, которые будут соответствовать всем современным требованиям и потребностям пользователей. Это будет способствовать развитию цифровой экономики в стране и повышению конкурентоспособности белорусских предприятий на мировом рынке.


Министр связи и информатизации также рассказал о планах Беларуси по развитию умных городов. По его словам, в ближайшее время будут реализованы несколько пилотных проектов в сфере цифрового развития, которые послужат основой для создания умных городов по всей стране.

Одним из таких проектов является создание единой информационно-аналитической системы, которая будет использоваться для управления городскими системами и услугами. Система будет собирать и анализировать данные о городской инфраструктуре, транспорте, энергетике, здравоохранении и образовании, позволяя властям принимать более информированные решения.

Другой проект предусматривает создание интеллектуальных систем управления транспортом, которые будут использоваться для оптимизации городских маршрутов и снижения загруженности дорог. Это позволит улучшить качество жизни жителей городов и снизить затраты на транспортные услуги.

Шульган также рассказал о планах Беларуси по развитию цифровой экономики. По его словам, страна стремится к созданию цифрового рынка, который будет обеспечивать все условия для развития инновационных технологий и предпринимательства. Это будет способствовать росту экономики и созданию новых рабочих мест.


#беларусь #браузер #операционная система #цифровое развитие #умные города
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