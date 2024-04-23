В ходе визита генерала Стивена Уайтинга в Республику Корея были обсуждены совместные действия в области космической и противоракетной обороны, а также создание механизма военного сотрудничества между США и Южной Кореей в космосе и проведение совместных космических учений.

21-22 апреля, глава Космического командования США, генерал Стивен Уайтинг, совершил свой первый зарубежный визит в Республику Корея (РК). В рамках своего визита, генерал Уайтинг провел переговоры с американским послом США в РК Филипом С. Голдбергом, председателем Объединенного комитета начальников штабов РК адмиралом Ким Мён Су, военнослужащими ВВС РК, армии США и космических сил США.

Основным предметом обсуждения стала необходимость совместных действий в области космической и противоракетной обороны в условиях ведения современной войны. Генерал Уайтинг отметил, что «в настоящее время мы наблюдаем за развитием противников, которые пытаются получить преимущества в космосе, и мы должны быть готовы к этому». В связи с этим, он подчеркнул важность совместной работы с Южной Кореей в области космических операций и создания механизма военного сотрудничества между США и Южной Кореей в космосе.

В ходе визита, генерал Уайтинг и южнокорейская сторона также обсудили возможность проведения совместных космических учений. Это позволит укрепить сотрудничество между двумя странами и повысить эффективность их взаимодействия в космической сфере.



В ходе пресс-конференции, генерал Уайтинг заявил, что «сотрудничество с Южной Кореей в области космоса имеет ключевое значение для поддержания региональной безопасности и стабильности». Он также отметил, что «мы будем продолжать работать с нашими партнерами в Южной Корее, чтобы обеспечить безопасность и стабильность в регионе и защитить наши общие интересы».



Визит генерал Уайтинга в Республику Корея стал важным шагом в развитии сотрудничества между двумя странами в области космической безопасности и подчеркнул важность совместных действий в условиях ведения современной войны.