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Россия создала портативный антидрон "Гюрза" с искусственным интеллектом
Российская компания НПП "Герань" разработала и испытала портативный антидрон "Гюрза", оснащенный искусственным интеллектом. Устройство весом всего 25 кг может эффективно нейтрализовать беспилотники на расстоянии до 1500 метров. "Гюрза" использует ИИ для автоматического обнаружения и глушения дронов, что повышает его эффективность.

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В России успешно разработан и испытан портативный антидрон "Гюрза", оснащенный искусственным интеллектом, который способен эффективно нейтрализовать беспилотники на расстоянии до 1 500 метров. Об этом сообщил генеральный конструктор НПП "Герань" Олег Жуков. 

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"Гюрза" - это портативное устройство весом всего 25 кг, которое может работать в 10 различных частотных диапазонах, что делает его чрезвычайно эффективным в борьбе с современными беспилотниками. Дальность глушения зависит от условий, но в оптимальных условиях она может достигать 1 500 метров.

Создание "Гюрзы" стало возможным благодаря внедрению искусственного интеллекта в систему антидрона. Это позволяет устройству автоматически обнаруживать и идентифицировать беспилотники, а также адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды. "Искусственный интеллект позволяет "Гюрзе" принимать самостоятельно решения о глушении беспилотника, что значительно ускоряет процесс нейтрализации и делает его более эффективным", сказал Олег Жуков.

Антидрон "Гюрза" может быть использован для защиты важных объектов инфраструктуры, таких как аэропорты, порты, военные базы и другие чувствительные зоны. Кроме того, устройство может быть использовано для обеспечения безопасности массовых мероприятий, таких как спортивные соревнования, музыкальные фестивали и другие.

"Гюрза" - это результат тесного сотрудничества между НПП "Герань" и Министерством обороны РФ. Разработка устройства была приоритетной задачей в рамках федеральной программы по обеспечению национальной безопасности.

"Мы горды тем, что смогли создать такое уникальное устройство, которое может помочь защитить нашу страну от угроз, связанных с беспилотниками", - добавил Олег Жуков.

Антидрон "Гюрза" уже прошел успешные испытания и готов к серийному производству. Ожидается, что устройство будет поставляться в войска и другие правоохранительные органы в ближайшее время.

В целом, создание "Гюрзы" - это важный шаг вперед в области национальной безопасности и демонстрирует высокий уровень инженерного мастерства и инновационных технологий в России.

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Red Flag
11:00
Ебанько все это кто кроме тебя?
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Чато -- Бот
11:00
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Red Flag
10:59
Вот ты ебанько , сам без доказательст сделал вброс, не подтвердил, и сам себя победителем назначил, В психушке день открытых дверей?
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
ev_rus
10:56
Совет правильный! Но мимо как всегда. Однако для чатовой бабули на лавочке сойдет )
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Red Flag
10:56
Нет про твое огульное пиздабольство товарищ-железнодорожник-стрелочник
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
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