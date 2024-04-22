После десяти лет пребывания в раннем доступе, зомби-выживалка "7 Days to Die" наконец-то готовится к полноценному релизу в июне. Разработчики поделились дорожной картой, включающей сюжетный режим, улучшенную погоду, новых NPC и многое другое. Кроссплей между ПК и консолями также в планах.

Спустя десять лет пребывания в статусе раннего доступа, культовая зомби-выживалка "7 Days to Die" наконец-то выходит из тени и готовится к долгожданному полноценному релизу. Разработчики из The Fun Pimps Entertainment объявили, что в июне этого года игра перейдет на версию 1.0, ознаменовав тем самым окончание затянувшегося периода раннего доступа.

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Одновременно с этим знаковым событием, команда разработчиков поделилась амбициозной дорожной картой, проливающей свет на дальнейшие планы развития проекта. Согласно представленному графику, в следующем году игроков ожидает внедрение полноценного сюжетного режима, усовершенствованной системы смены погодных условий и прогрессии биомов, а также появление NPC-бандитов и системы специальных событий.Но на этом сюрпризы не заканчиваются. До конца текущего года разработчики обещают реализовать долгожданную функцию кроссплея между платформами ПК, PlayStation 5 и Xbox Series, позволяя игрокам объединяться в одном апокалиптическом мире, невзирая на различия в используемом железе.Стоит отметить, что на момент выхода в полноценный релиз, "7 Days to Die" будет предлагаться по цене $44,99. Этот ценник, несомненно, окажется весьма привлекательным для новичков, особенно учитывая тот факт, что на данный момент игра может похвастаться более чем 200 тысячами отзывов пользователей, 88% из которых являются положительными.Таким образом, спустя десятилетие ожиданий и неустанной работы, "7 Days to Die" наконец-то готова предстать перед игроками во всей своей постапокалиптической красе. Ценители жанра выживания определенно найдут в ней достойного соперника, способного испытать их навыки и решимость на прочность в мрачном мире, населенном ордами безжалостных мертвецов.