Норвегия объявляет о значительном увеличении расходов на оборону, выделяя 52 млрд. евро на модернизацию вооруженных сил, развитие киберспособностей и укрепление береговой обороны.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре объявил о значительном увеличении расходов на оборону страны в ближайшие 12 лет, пообещав выделить на эти цели около 52 млрд. евро. Это заявление было сделано на открытии Ганноверской промышленной ярмарки, где Норвегия представлена в качестве страны-партнера.

"Мы живем в эпоху растущих геополитических вызовов и неопределенности, - сказал премьер-министр Стёре в своей речи. - Норвегия твердо намерена внести свой вклад в обеспечение стабильности и безопасности в нашем регионе и за его пределами. Это означает укрепление наших оборонных возможностей и поддержание технологического превосходства".

Инвестиции в размере 52 млрд. евро, которые будут выделены в течение следующего десятилетия, станут значительным увеличением оборонного бюджета страны. Эти средства будут направлены на модернизацию вооруженных сил Норвегии, включая закупку нового вооружения, развитие киберспособностей и укрепление береговой обороны.



"Наши вооруженные силы должны быть оснащены передовыми технологиями, - подчеркнул премьер-министр. - Мы будем инвестировать в инновационные решения, такие как автономные системы и искусственный интеллект, чтобы повысить нашу боеготовность и эффективность".



Норвегия, будучи членом НАТО, давно признает важность поддержания сильного и современного военного потенциала. Страна имеет стратегическое расположение в Северной Европе. В последние годы, на фоне роста напряженности в регионе, Норвегия уделяет особое внимание укреплению своей обороноспособности.



Объявленные инвестиции включают в себя закупку новых многоцелевых истребителей, модернизацию военно-морского флота, включая приобретение новых подводных лодок, и развитие систем противовоздушной обороны. Также будет уделено внимание киберобороне, с созданием специализированных подразделений и внедрением передовых технологий защиты.



"Наша цель - обеспечить вооруженные силы Норвегии самыми передовыми возможностями, - сказал министр обороны Бьорн Арильд Грам. - Эти инвестиции продемонстрируют нашу приверженность защите суверенитета нашей страны и внесут вклад в общую безопасность альянса НАТО".



Ганноверская промышленная ярмарка, на которой Норвегия представлена в этом году, является одной из крупнейших в мире выставок высоких технологий и инноваций. Присутствие страны на этом мероприятии подчеркивает ее приверженность развитию передовых технологий и поиску инновационных решений в области обороны и промышленности.



"Норвегия открыта для сотрудничества с ведущими компаниями и стартапами в области обороны и безопасности, - отметил премьер-министр Стёре. - Мы приглашаем международных партнеров присоединиться к нам в разработке передовых оборонных технологий. Вместе мы можем обеспечить безопасность и процветание наших стран".



Объявленное увеличение расходов на оборону уже получило широкую поддержку среди политических кругов Норвегии. Страна демонстрирует свою приверженность поддержанию стабильности в регионе и вносит значительный вклад в коллективную оборону НАТО. Инвестиции в оборону также рассматриваются как стимул для развития норвежской промышленности и инноваций.



В заключение премьер-министр Стёре подчеркнул: "Норвегия всегда была приверженной миру и стабильности. Эти инвестиции демонстрируют нашу решимость защищать наши ценности и интересы. Мы укрепляем нашу обороноспособность, чтобы предотвратить конфликты и обеспечить безопасность для будущих поколений".