Два патрульных вертолета Японии потерпели крушение в водах Тихого океана во время учебного патрулирования. Причины трагедии выясняются, на месте обнаружены бортовые самописцы.

Сегодня, в ходе учебного патрулирования в районе островов Идзу,расположенных в 600 километрах к югу от Токио, произошла трагическая авиакатастрофа. Два патрульных вертолета Японии потерпели крушение в водах Тихого океана, о чем сообщил министр обороны Японии МиноруКихара на экстренной пресс-конференции.

По предварительным данным, инцидент произошел во время выполнения плановых учебных маневров. Один из пилотов успел отправить сигнал экстренной помощи, после чего связь с ним прервалась. Второй пилот потерял связь приблизительно в это же время после первого сигнала бедствия. Причины, приведшие к столь быстрому развитию событий и потере контроля над воздушными судами, пока остаются неизвестными.

Спасательные службы Японии незамедлительно приступили к поисково-спасательной операции в районе предполагаемого крушения. В ходе поисков на месте трагедии были обнаружены бортовые самописцы, которые могут пролить свет на обстоятельства и причины авиакатастрофы. Специалисты уже приступили к анализу полученных данных, чтобы установить точную картину произошедшего.



Министр обороны Японии выразил глубокие соболезнования семьям и близким пострадавших пилотов. "Мы приложим все усилия, чтобы выяснить причины этой трагедии и сделать все возможное для предотвращения подобных инцидентов в будущем", - заявил Минору Кихара.



Это не первый случай крушения военных вертолетов Японии в последние годы. В 2019 году в результате схожего инцидента погибли два члена экипажа патрульного вертолета. Тогда причиной трагедии стала техническая неисправность воздушного судна.



Учебные полеты и патрулирование территориальных вод являются неотъемлемой частью деятельности Сил самообороны Японии, направленной на обеспечение безопасности страны. Однако сегодняшняя трагедия в очередной раз напоминает о рисках, с которыми сталкиваются военные летчики при выполнении своего долга.



Расследование причин крушения двух японских патрульных вертолетов продолжается. Общественность и СМИ ожидают официальных заявлений от Министерства обороны Японии, которые прольют свет на обстоятельства этой трагедии и позволят предпринять необходимые меры для повышения безопасности полетов военной авиации страны.