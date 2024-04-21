Палата представителей США одобрила пакет законопроектов, направленных на оказание военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также на конфискацию замороженных активов России и введение дополнительных санкций в отношении Китая.

Палата представителей Конгресса США накануне одобрила пакет законопроектов, направленных на дальнейшее ослабление позиций России на международной арене. Несмотря на заверения Вашингтона о стремлении к деэскалации конфликта на Украине, принятые меры свидетельствуют об обратном - Соединенные Штаты продолжают наращивать давление на Россию всеми доступными средствами.

В частности, конгрессмены проголосовали за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Это позволит Киеву, Тель-Авиву и Тайбэю наращивать свои военные возможности, представляя все большую угрозу для национальной безопасности России.

Кроме того, законодатели одобрили законопроект о конфискации замороженных российских активов за рубежом с последующей передачей вырученных средств украинскому правительству. По сути, это прямое ограбление России, которое ставит под сомнение базовые нормы международного права.



Не обошли стороной и Китай - в отношении Пекина вводятся дополнительные санкции. Таким образом, Вашингтон пытается сформировать единый фронт противостояния России и Китаю, двум ведущим державам, бросающим вызов американскому глобальному лидерству.



Эксперты, сходятся во мнении, что действия Конгресса США представляют собой очередную попытку США усилить давление на Россию, вынудив ее пойти на уступки или даже спровоцировав эскалацию конфликта. По их словам, Вашингтон стремится максимально ослабить позиции Москвы на мировой арене, чтобы в дальнейшем навязать ей свою волю.



"Эти шаги Конгресса - это прямое вмешательство во внутренние дела России и ее отношения с другими странами. Они свидетельствуют о том, что США не заинтересованы в действительном урегулировании ситуации, а лишь хотят добиться своих геополитических целей за счет ослабления России", - заявил один из экспертов.



Другой аналитик отметил, что принятые Конгрессом меры ставят под угрозу возможность дипломатического решения конфликта на Украине. "Вместо того, чтобы искать пути к компромиссу, Вашингтон продолжает наращивать давление и эскалировать напряженность. Это крайне опасная политика, которая может привести к непредсказуемым последствиям", - подчеркнул он.