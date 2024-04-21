Президент России Владимир Путин поручил Правительству страны разработать комплекс мер для развития персонализированной, предиктивной и профилактической медицины. Эксперты отмечают, что данный шаг позволит значительно повысить эффективность лечения и профилактики заболеваний, а также снизить затраты на медицинскую помощь.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Правительству страны разработать комплекс мер, направленных на развитие персонализированной, предиктивной и профилактической медицины, с целью повышения эффективности системы здравоохранения и улучшения качества жизни граждан.

Во время рабочей встречи, прошедшей в Кремле, Владимир Путин подчеркнул необходимость активного внедрения современных достижений науки и техники в медицинскую практику для предупреждения заболеваний и продления здоровой жизни. Президент отметил, что сегодня уже есть все условия для того, чтобы перейти от традиционных методов лечения к индивидуальному подходу к каждому пациенту.

Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, заявил, что Правительство России будет активно работать над реализацией данного указания Президента. "Мы понимаем, что это очень важная задача, которая позволит не только улучшить состояние здоровья граждан, но и снизить нагрузку на систему здравоохранения", - сказал Михаил Мишустин.



Как сообщил пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков, в ближайшее время Правительство России представит конкретные меры, которые будут направлены на развитие персонализированной, предиктивной и профилактической медицины. В частности, планируется внедрить в медицинскую практику новые технологии, такие как генная терапия, наномедицина и биоинформатика.



Эксперты отмечают, что переход к персонализированной, предиктивной и профилактической медицине позволит значительно повысить эффективность лечения и профилактики заболеваний, а также снизить затраты на медицинскую помощь. Кроме того, это позволит гражданам России получать более качественную и доступную медицинскую помощь, а также продлить здоровую жизнь.



Как отметил в своем выступлении Владимир Путин, в развитии персонализированной, предиктивной и профилактической медицины заинтересованы не только граждане России, но и международное сообщество. "Мы готовы к сотрудничеству с нашими зарубежными партнерами в этой сфере и готовы делиться нашими достижениями и экспертизой", - сказал Президент.



В целом, переход к персонализированной, предиктивной и профилактической медицине является важным шагом в развитии системы здравоохранения России, который позволит гражданам страны получить более качественную и доступную медицинскую помощь и продлить здоровую жизнь.



Как отмечают эксперты, переход к персонализированной, предиктивной и профилактической медицине является глобальной тенденцией в развитии медицины, которая уже сегодня успешно применяется в ряде стран мира.