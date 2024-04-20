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Яндекс выпустил новые устройства для умного дома с Алисой
Яндекс представил новые устройства для умного дома, которые позволяют пользователям управлять освещением, термостатом и другими устройствами с помощью голосовых команд Алисы.

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В последние годы технологии умного дома становятся всё более популярными среди потребителей, предлагая новые уровни комфорта и удобства. В этом контексте российская компания Яндекс сделала значимый шаг вперёд, выпустив на рынок два новых продукта для умного дома, обладающих функцией голосового управления через виртуального ассистента Алису: светодиодную ленту и умную розетку. Отличительной особенностью этих устройств является поддержка прогрессивного протокола умного дома Matter, что делает Яндекс первой российской компанией, внедрившей эту технологию в свои продукты.
Протокол Matter призван стать универсальным решением для устройств умного дома, обеспечивая их совместимость независимо от производителя. Это значит, что пользователи теперь могут объединять устройства различных брендов в единую систему, создавая сложные сценарии работы без необходимости прибегать к дополнительным адаптерам или специальным шлюзам. Например, с помощью голосовой команды можно будет одновременно зажечь свет в светодиодной ленте Яндекса и включить кофеварку другого бренда, поддерживающего Matter.

Светодиодная лента и умная розетка от Яндекса могут быть интегрированы в любой интерьер благодаря своему современному дизайну и функциональности. Устройства не только упрощают повседневную жизнь, но и способствуют экономии электроэнергии благодаря возможности удалённого управления и настройки графиков работы. Кроме того, поддержка голосовых команд через Алису делает взаимодействие с умным домом ещё более интуитивно понятным и удобным.

#технологии #новинки #яндекс #wi-fi #умный дом #алиса #устройство #интернет вещей. #протокол matter
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