Индия поставляет Филиппинам сверхзвуковые ракеты «БраМос», что знаменует собой новый этап в развитии оборонного сотрудничества между двумя странами и имеет важное значение для поддержания баланса сил в Южно-Китайском море.

В рамках укрепления стратегических связей в регионе, сегодня на филиппинскую авиабазу Кларк прибыл военно-транспортный самолет С-17 ВВС Индии, доставивший первую партию крылатых ракет "БраМос". Это событие стало очередным шагом в развитии оборонного сотрудничества между Нью-Дели и Манилой, которое может иметь далеко идущие последствия для региональной безопасности.

Как сообщили источники в индийском министерстве обороны, прибытие самолета С-17 с ракетами "БраМос" стало результатом переговоров между правительствами двух стран, которые начались несколько месяцев назад. Индия планирует укрепить свое военное присутствие в регионе, и Филиппины рассматриваются как важный стратегический партнер в этом процессе.

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Крылатые ракеты "БраМос" - это совместная разработка индийской и российской оборонных промышленностей. Они имеют радиус действия более 290 километров и могут быть использованы для поражения морских и наземных целей. Прибытие таких ракет на Филиппины может быть интерпретировано как сигнал Китаю, который активно наращивает свое военное присутствие в Южно-Китайском море.



Укрепление оборонных связей между Индией и Филиппинами происходит на фоне наращивания военного присутствия Китая в Южно-Китайском море. Китай уже имеет несколько военных баз в этом регионе и активно наращивает свое военно-морское присутствие. Индия и Филиппины, как и другие страны региона, обеспокоены растущим влиянием Китая и пытаются укрепить свое военное присутствие, чтобы противостоять этой угрозе.



"Прибытие ракет "БраМос" на Филиппины - это важный шаг в направлении укрепления региональной безопасности", - заявил эксперт по международным отношениям из Нью-Дели. "Это демонстрирует готовность Индии и Филиппин к укреплению своих оборонных связей и противостоянию растущему влиянию Китая в регионе".



Ожидается, что в ближайшее время Индия и Филиппины проведут серию совместных военных учений, чтобы укрепить свои оборонные позиции в регионе. Кроме того, стороны планируют обсудить возможность создания совместной системы ПВО, чтобы противостоять растущей угрозе китайских военных самолетов и ракет.