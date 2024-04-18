Совет Безопасности ООН готовится к голосованию по резолюции о принятии Палестины во всемирную организацию в качестве полноправного члена. Это событие может стать поворотным моментом в борьбе палестинцев за самоопределение.

19 апреля текущего года в полночь по московскому времени Совет Безопасности Организации Объединенных Наций проведет голосование, которое может стать историческим моментом в долгой борьбе Палестины за международное признание. Предстоящее голосование касается проекта резолюции о приеме Палестины в качестве полноправного члена ООН. Об этом сообщило постоянное представительство Мальты при ООН, которое в апреле текущего года исполняет обязанности председателя Совета Безопасности.

Палестинский запрос на полноправное членство в ООН не нов. Вопрос находится в центре международных дискуссий уже много лет, и каждое обращение Палестины вызывало живые дебаты среди мировых лидеров. Нынешнее голосование приобретает особую актуальность на фоне изменений в политических симпатиях и альянсах на международной арене.

Принятие Палестины как полноправного члена ООН потребует одобрения не только большинства членов Совета Безопасности, но и последующего утверждения Генеральной Ассамблеей ООН, где для одобрения резолюции необходимо две трети голосов. Это ставит перед Палестиной сложную задачу убеждения множества государств поддержать их статус, что требует дипломатических усилий и возможно, уступок.



Основной вопрос, который может встать перед членами Совета Безопасности — это позиция Соединенных Штатов, которые традиционно поддерживали Израиль и в прошлом наложили вето на подобные предложения. Однако с учетом недавних изменений в международной политике и общественном мнении, возможно, на этот раз дискуссии примут иной оборот.



Кроме того, важно отметить, что решение о полноправном членстве Палестины в ООН может иметь далеко идущие последствия для Ближнего Востока, включая возможное возобновление переговоров по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта. Это также может повлиять на внутреннюю политику и международные отношения стран региона.



С другой стороны, поддержка резолюции другими крупными игроками, такими как Россия и Китай, может усилить положение Палестины на международной арене и обострить дипломатические напряженности.



Накануне голосования могут произойти интенсивные дипломатические переговоры, а исход голосования станет ключевым моментом не только для Палестины, но и для всего мирового сообщества.