Беларусь и Россия подписали соглашение о признании электронных подписей в электронных документах при трансграничном взаимодействии, способствующее развитию электронной экономики и упрощению процедур.

Министры связи и информатизации Беларуси и России подписали в Москве соглашение, которым утверждается порядок признания электронной подписи в электронных документах при пересекании границ между двумя странами. Это историческое соглашение было достигнуто после переговоров, проходивших под руководством премьер министров Романа Головченко и Михаила Мишустина.

Электронная цифровая подпись, утверждаемая в соответствии с законодательством Беларуси или России, будет признаваться действительной и правовой на территории другого государства при обработке электронных документов в рамках трансграничного электронного взаимодействия. Это открывает новые возможности для бизнеса, облегчает административные процедуры и способствует развитию электронной экономики в обеих странах.

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Соглашение станет ключевым инструментом для улучшения эффективности и безопасности электронных процедур между Беларусью и Россией, особенно в сфере торговых операций и таможенного контроля.



"Это исторический шаг в развитии сотрудничества, который поможет повысить конкурентоспособность наших бизнесов и снизить барьеры для международной торговли", - подчеркнул премьер-министр Беларуси Роман Головченко. "Наше соглашение подтверждает наше стремление к интеграции и созданию единого пространства электронного управления в Беларуси и России".



Михаил Мишутин, премьер-министр России, подчеркнул важность данного соглашения в контексте развития цифровой экономики и укрепления межгосударственного сотрудничества. "Это важный шаг к созданию единой цифровой экономической зоны, где рынки и бизнесы смогут работать более эффективно и без бюрократических препятствий", - сказал Мишутин.



Соглашение также включает в себя меры по обеспечению безопасности и защиты данных при использовании электронных подписей, а также созданию совместных механизмов контроля и поддержки.

Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, подчеркнул, что данный договор поможет оптимизировать процессы и ускорить обмен электронными данными между государственными органами и бизнес-сообществом. "Это будет иметь значительное влияние на повышение продуктивности и стабильности нашего региона", - добавил Шадаев.



Константин Шульган, министр связи и информатизации Беларуси, похвалил успешность переговоров и отметил, что данное соглашение станет частью стратегии развития электронного общества в стране. "Мы стремимся к тому, чтобы наша экономика была гибкой и адаптивной к новым технологиям, и данное соглашение поможет нам привести в действие этот потенциал", - сказал Шульган.



Данные переговоры и заключение соглашения являются частью более широкой инициативы и укреплению сотрудничества между Беларусью и Россией в различных областях, включая транспорт, энергетику и образование. Соглашение о электронной подписи является еще одним шагом в направлении более тесной интеграции и сотрудничества между двумя странами в цифровой эпохе.



Сейчас обе стороны готовятся приступить к реализации договоренностей и укреплению соответствующей инфраструктуры, чтобы обеспечить и безопасное использование электронных подписей в международных операциях. Важно отметить, что данное соглашение не только повышает уровень устойчивости и конкурентоспособности бизнеса в регионе, но и способствует формированию более тесных культурных и социальных связей между народами Беларуси и России.