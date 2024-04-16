Роскосмос и КНР объединяют усилия для создания ядерной энергоустановки, необходимой для обеспечения энергией совместной лунной базы.

Российские власти активно изучают перспективы использования ядерной энергетики для обеспечения энергоснабжения будущей российско-китайской лунной базы. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

По словам Борисова, совместный российско-китайский проект по созданию долговременной обитаемой базы на естественном спутнике Земли уже находится в стадии проработки. "Мы тесно сотрудничаем с нашими китайскими партнерами в рамках этой амбициозной лунной программы. Одним из ключевых вопросов является энергообеспечение базы. Ядерная энергоустановка рассматривается как один из наиболее перспективных вариантов", - отметил вице-премьер.

Борисов подчеркнул, что использование ядерных технологий позволит создать надежный и долговечный источник энергии, необходимый для поддержания жизнедеятельности космической базы в условиях лунной среды. "Солнечные батареи и другие возобновляемые источники энергии имеют ограниченные возможности из-за специфики лунного дня и ночи, а также воздействия космической радиации. Ядерный реактор мог бы стать оптимальным решением этой проблемы", - пояснил он.



Вице-премьер добавил, что российские и китайские специалисты уже приступили к изучению различных типов ядерных реакторов, которые могли бы быть использованы на Луне. По его словам, приоритет отдается компактным и высокоэффективным моделям с повышенными мерами безопасности.



Сотрудничество России и Китая в освоении Луны берет свое начало в 1997 году, когда страны подписали первое соглашение о совместной космической деятельности. С тех пор были реализованы несколько совместных проектов, в том числе по исследованию лунной поверхности с помощью автоматических станций. Создание постоянной обитаемой базы станет новым масштабным этапом партнерства двух космических держав.



Планы России и Китая по строительству лунной базы вызвали озабоченность у ряда западных стран, которые увидели в этом проекте потенциальную милитаризацию естественного спутника Земли. Однако Москва и Пекин неоднократно заявляли о мирном характере своей лунной программы, нацеленной исключительно на научные исследования и развитие космических технологий.