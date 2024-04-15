Правительственная комиссия по законодательной деятельности в Российской Федерации одобрила в первом чтении законопроект Министерства юстиции, который предоставляет сотрудникам органов принудительного исполнения (ОПИ) права на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в определенных случаях.

Правительственная комиссия по законодательной деятельности одобрила в первом чтении законопроект Министерства юстиции, который предоставляет сотрудникам органов принудительного исполнения (ОПИ) права на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в определенных случаях. Представители Минюста утверждают, что данная инициатива способствует повышению эффективности деятельности ОПИ и обеспечению безопасности сотрудников и граждан в России.

Согласно тексту законопроекта, сотрудникам ОПИ будут предоставлены полномочия на использование физической силы в случаях, когда необходимо обеспечить соблюдение законов, предотвратить совершение преступлений или обеспечить выполнение судебных решений. Также они смогут применять специальные средства и огнестрельное оружие при выполнении своих обязанностей в указанных условиях.



По данным Российского союза юристов, подобные инициативы уже предпринимались в прошлые годы, но не нашли поддержки в законодательстве. Они отмечают, что наличие современного законодательства, регулирующего права и обязанности сотрудников ОПИ, является важным для обеспечения правовой гарантии и защиты прав граждан.



Комиссия по законодательной деятельности планирует провести дальнейшее рассмотрение законопроекта и принять решение о его дальнейшей судьбе в ближайшее время.