Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 15 апреля посетил Армению с однодневным официальным визитом. Он провел переговоры с премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном, обсудив торгово-экономическое сотрудничество, транспорт, логистику и региональные вопросы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев готовится к важному визиту в Армению, который запланирован на 15 апреля. По информации пресс-службы казахстанского лидера, в рамках своего официального визита Токаев намерен провести переговоры с высшими чиновниками республики - премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном.

Этот визит приобретает особую важность в контексте укрепления дипломатических отношений между Казахстаном и Арменией. Обе страны имеют долгую историю сотрудничества в различных сферах, и встреча Токаева с армянскими коллегами представляет собой возможность обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также обменяться мнениями по важным региональным и международным вопросам.

Ожидается, что переговоры сторон каснутся широкого круга тем, включая экономическое сотрудничество, культурные связи, сотрудничество в области безопасности и другие аспекты взаимодействия между двумя странами. Токаев выразит готовность Казахстана к дальнейшему укреплению партнерских отношений с Арменией и подчеркнет важность диалога и взаимопонимания для достижения общих целей и интересов.



Эксперты отмечают, что визит президента Казахстана в Армению станет еще одним шагом к углублению взаимопонимания и сотрудничества между двумя странами, открывая новые перспективы для развития и расширения партнерских отношений в будущем.