Командования Южного флота ВМС НОАК и ВМС Вьетнама подписали соглашение об установлении прямой линии связи для предотвращения инцидентов в Южно-Китайском море

Командование Южного флота Военно-морских сил Народно освободительной армии Китая (ВМС НОАК) и Военно-морские силы Вьетнама подписали сегодня в Санье историческое соглашение об установлении горячей линии между двумя флотами. Это соглашение направлено на укрепление взаимного доверия, повышение транспарентности и предотвращение возможных инцидентов в Южно-Китайском море.

Церемония подписания состоялась в штаб-квартире Южного флота ВМС НОАК на острове Хайнань в присутствии высокопоставленных военных чиновников обеих стран. Со стороны Китая соглашение подписал командующий Южным флотом вице-адмирал Чжан Лэй, а со стороны Вьетнама - командующий Военно-морскими силами вице-адмирал Нгуен Ван Хиеу.

"Это соглашение является важным шагом в наращивании взаимопонимания и сотрудничества между нашими флотами, - заявил вице-адмирал Чжан Лэй на церемонии. - Горячая линия позволит нам оперативно решать возникающие вопросы и предотвращать недопонимание в условиях повышенной активности в регионе".



Вице-адмирал Нгуен Ван Хиеу, в свою очередь, подчеркнул важность мер по укреплению взаимного доверия и транспарентности в отношениях между ВМС двух стран. "Установление прямой линии связи между нашими флотами станет эффективным инструментом управления кризисными ситуациями и будет способствовать поддержанию мира и стабильности в Южно-Китайском море", - отметил он.



По условиям соглашения, горячая линия будет работать в круглосуточном режиме, обеспечивая прямую связь между оперативными центрами Южного флота ВМС НОАК и Командованием ВМС Вьетнама. Она призвана способствовать своевременному обмену информацией, координации действий и разрешению возможных инцидентов между военно-морскими силами двух стран в спорных водах Южно-Китайского моря.



Несмотря на противоречия по вопросу территориальных претензий в этом регионе, Китай и Вьетнам в последние годы предпринимали шаги по снижению напряженности и налаживанию взаимовыгодного сотрудничества. Подписанное сегодня соглашение рассматривается как часть этих усилий и свидетельство стремления сторон к миру и стабильности в стратегически важном районе Южно-Китайского моря.