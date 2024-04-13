Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yamaha Серый
Нидерланды временно закрывают посольство в Иране из-за напряженности в регионе
В ответ на усиливающееся напряжение между Ираном и Израилем, Нидерланды объявили о временном закрытии своего посольства в Тегеране и консульства в Эрбиле для обеспечения безопасности своих сотрудников и посетителей.

реклама

Министерство иностранных дел Нидерландов объявило о временном закрытии своего посольства в Тегеране и консульства в Эрбиле. Это решение, станет действовать уже с этого воскресенья и представляет собой меру предосторожности, направленную на обеспечение безопасности сотрудников и посетителей дипломатических миссий.
Изображение: взято из Википедии«В связи с текущим уровнем напряженности между Ираном и Израилем, мы приняли решение о временном закрытии нашего посольства в Тегеране и консульства в Эрбиле. Это мера предосторожности, призванная обеспечить безопасность наших сотрудников и всех обращающихся за услугами наших учреждений», — говорится в официальном заявлении пресс-службы МИД Нидерландов.
Эта мера отражает растущие опасения европейских стран по поводу возможного обострения конфликта в Ближнем Востоке, который может затронуть не только основные стороны противостояния, но и иметь более широкие международные последствия. Министерство также подчеркнуло, что следит за развитием ситуации и готово принять дальнейшие меры в случае необходимости.

Закрытие посольства и консульства вызвало обеспокоенность среди нидерландских граждан, проживающих в Иране и Ираке. Нидерланды обеспечат консульскую поддержку своим гражданам через другие каналы и посредством дипломатических представительств союзников в этих странах.

Эксперты полагают, что такие меры, хотя и кажутся временными, могут быть предвестником долгосрочных изменений в дипломатических стратегиях европейских стран в отношении Ирана и Ближнего Востока в целом. Они также отмечают, что эскалация напряженности между Ираном и Израилем ставит под угрозу стабильность в регионе, что может привести к новым вызовам для международного сообщества.

Тем временем, на международной арене продолжаются призывы к деэскалации и возобновлению дипломатических усилий для разрешения долгосрочных конфликтов на Ближнем Востоке. Нидерланды, как и многие другие страны, выражают надежду на мирное решение текущих противоречий и на восстановление стабильности в регионе.

#израиль #иран #конфликт #ближний восток #нидерланды #дипломатия #международная безопасность
+
Написать комментарий (0)
Иран запустил десятки ударных беспилотников в сторону Израиля
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Исследователи обнаружили первый вирус, полностью сгенерированный искусственным интеллектом
+
Цены на SSD и HDD неуклонно растут в связи с широким распространением искусственного интеллекта
2
Чем Radeon RX 7900 XTX лучше GeForce RTX 4090, и почему нормальному геймеру не нужен флагман NVIDIA
39
Эксперт Криволап назвал три достоинства ракеты Х-69, поразившей Трипольскую ТЭС
1
Российская компания «Геоскан» продемонстрировала первый FPV-квадрокоптер линейки «Пионер»
+
Бывший сотрудник Microsoft выступил с критикой в отношении быстродействия Windows 11
7
Новая гиперзвуковая ракета Mako будет запускаться с самолета F-35
5
В связи со скорым прекращением поддержки Windows 10, пользователям предлагают перейти на Windows 11
8
Teclast представила свой новый бюджетный планшет T50HD
+
Ростех передал ВКС России первую в этом году партию многофункциональных истребителей Су-35С
+
Китайское импортозамещение докатилось до процессоров, используемых в телекоммуникационном оборудовании
1
Китай в прошлом году увеличил затраты на закупку оборудования для выпуска чипов на 29%
+
В сеть попали изображения материнской платы ASUS ROG Maximus XIII со слотами памяти SODIMM
+
Украинские ресурсы сообщают о взятии российской армией Богдановки
1
Lockheed Martin представляет новую гиперзвуковую ракету Mako
2
Драйвер Radeon Vulkan с открытым исходным кодом получил возможность кодирования H.264 и H.265
1
Билл Гейтс посетил стартап Modern Hydrogen и засыпал выбоину в асфальте
+
В сеть слили первые тесты 16-ядерного Ryzen 9 9950Х – 40% прирост по сравнению с прошлым поколением
5
Американские покупатели принтеров HP пытаются добиться права использовать неоригинальные картриджи через суд
1
Власти США запретят гражданам пользоваться ПО «Лаборатории Касперского»
1

Популярные статьи

GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
216
Redmi и Realme с интервалом в сутки анонсировали свои «народные» субфлагманы
2
Краткий обзор трех посредственных фильмов ужасов, вышедших в 2023 году
2
Кимберлитовые вулканы, извергающие алмазы, могут вернуться к жизни в любой момент, считают петрологи
6
Почему геймеры всё ещё используют мониторы 1080р, и стоит ли покупать видеокарту за 70 000р
156
Обзор игры Starship Troopers – все на борьбу с космическими жуками
+
Швейцария приглашает 100 стран, чтобы повлиять на Россию к заключению мирного договора с Украиной
43
Как я играл в Genshin Impact три дня, и можно ли нормально играть без доната
54
О том, как мировая экономика пытается решить свою собственную "задачу трех тел"
8
Xbox Game Pass Ultimate еще раз подорожал в России
5

Сейчас обсуждают

Юрий Голованов
00:21
Тут люди срачи устраивают, я как авторитетный владелец и 6800xt и 2080ti говорю что карты одинаковые просто = что дешевле то и брать и на АМД проблем нет и на nvd ну есть лишь особенности типо нормаль...
Западные СМИ встревожены падением рейтинга Зеленского в обществе
Юрий Голованов
00:18
Тут люди срачи устраивают, я как авторитетный владелец и 6800xt и 2080ti говорю что карты одинаковые просто = что дешевле то и брать и на АМД проблем нет и на nvd ну есть лишь особенности типо нормаль...
8 видеокарт от AMD, которые предлагают больше FPS за меньшую цену, чем модели от Nvidia
Eppius
00:04
Эксперт-идиот. Там таких много.
Американский эксперт ISW посоветовал Украине перехватить инициативу у России
Eppius
00:03
Трепло неадекватное. Возомнил видимо что все что ему в голову взбредет обязательно осуществится.
Маск намеревается отправить на Марс 1000 кораблей в течение 20 лет
Eppius
00:01
Евреи видимо и правда хотят США втянуть в войну против Ирана. Они сами воевать против Ирана не в состоянии. В то что они по дури посольство иранское разбомбили не представляя последствий я прям н...
ЦАХАЛ: Иран произвёл масштабный запуск беспилотников в сторону Израиля
Orakul
23:59
США чрезвычайно выгоден масштабный конфликт за морем-океаном без их, казалось-бы, участия. Огромный долг, огромная масса бумаги и нулей с единичками на серверах банковских систем называемая долларами....
ЦАХАЛ: Иран произвёл масштабный запуск беспилотников в сторону Израиля
Алекс Цагельскi
23:53
Там и остального софта достаточно. Взять к примеру офисный пакет. Что люди делают такое в Володе и Екселе, чего нельзя делать в Либре. Многие удивляются что ДаВинчи и Блендер изначально чально под Лин...
Обновления Windows 10 станут платными в 2025 году
Philipp Seven
23:49
Это шутка такая?
Японская компания XYZA выпустила программируемую мини-клавиатуру для геймеров
Зю
23:40
Потому что при совке заставляли поддерживать всякие республики нахлебники и строили промышленность в них, а Россию большевики использовали как сырьевую базу по принципу "Россия всем обязана". После ра...
В России построят первый за последние десятилетия станкостроительный завод
Фартовый
23:38
а я вот не удивлён, у тебя iq даже до рыбки не дотягивает, ну тут понятно, ты же имбецил и как выяснилось ещё и импотент, и давно ты без члена живёшь?
Asia Times: Баланс сил между США, Индией и Китаем находится под угрозой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем