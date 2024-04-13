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Помощник госсекретаря США посетит Китай с официальным визитом
Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк посетит Китай с 14 по 16 апреля 2024 года. Это первый визит высокопоставленного американского чиновника в Китай с момента охлаждения двусторонних отношений в 2022 году.

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Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк отправится с официальным визитом в Китайскую Народную Республику с 14 по 16 апреля. Этот визит станет первой поездкой высокопоставленного американского дипломата в Китай после недавней встречи между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел КНР Цинь Ганом в Пекине в феврале этого года.
Во время своего пребывания в Китае Критенбринк планирует провести ряд встреч с китайскими официальными лицами, чтобы обсудить широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес для обеих стран. Ожидается, что стороны затронут такие темы, как двусторонние отношения, региональная безопасность, торговля и инвестиции, а также глобальные вызовы, включая изменение климата и борьбу с пандемией COVID-19.
Визит Критенбринка происходит на фоне сложных отношений между США и Китаем, которые в последние годы характеризуются растущей напряженностью и соперничеством в различных сферах. Вашингтон выражает обеспокоенность по поводу действий Пекина в Южно-Китайском море, ситуации с правами человека в Синьцзяне и Гонконге, а также по вопросам кибербезопасности и интеллектуальной собственности. В свою очередь, Китай критикует США за вмешательство в свои внутренние дела и стремление сдержать растущее влияние КНР на мировой арене.

Несмотря на существующие разногласия, обе страны признают необходимость поддержания диалога и сотрудничества по ключевым вопросам, затрагивающим интересы не только двух крупнейших экономик мира, но и всего международного сообщества. В этом контексте предстоящий визит Дэниела Критенбринка в Китай рассматривается как важный шаг в направлении улучшения взаимопонимания и поиска путей конструктивного взаимодействия между Вашингтоном и Пекином.

Госдепартамент США выразил надежду, что предстоящие переговоры помогут снизить напряженность в двусторонних отношениях и заложат основу для дальнейшего диалога на высоком уровне между лидерами двух стран. В то же время эксперты отмечают, что для достижения реального прогресса потребуются существенные усилия и готовность к компромиссам с обеих сторон, учитывая масштаб и сложность стоящих перед США и Китаем вызовов.

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