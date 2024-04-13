Лидер КНДР Ким Чен Ын провел переговоры с председателем ПК ВСНП и членом Политбюро ЦК КПК Чжао Лэцзи, обсудив укрепление двусторонних отношений, региональную безопасность и экономическое сотрудничество.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приветствовал председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) и члена Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Чжао Лэцзи.







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Официальный визит Чжао Лэцзи, высокопоставленного китайского законодателя и члена Политбюро, в Пхеньян является знаковым событием. В ходе встречи оба политика обсудили широкий спектр вопросов, включая укрепление двусторонних связей, региональные проблемы и глобальные события.

Согласно сообщениям северокорейских государственных СМИ, Ким Чен Ын подчеркнул, что его страна придает большое значение отношениям с Китаем и что визит Чжао Лэцзи станет «историческим событием» в укреплении дружбы между двумя странами.

«Несмотря на серьезные и сложные изменения международной обстановки, партия, правительство и народ КНДР неизменно поддерживают социалистическое дело, выбирают путь самостоятельного развития и добиваются важных успехов в строительстве экономики и улучшении жизни людей», - сказал Ким Чен Ын, добавив, что его страна будет продолжать укреплять сотрудничество с Китаем.

Чжао Лэцзи, со своей стороны, передал приветствия от имени председателя КНР Си Цзиньпина и подчеркнул, что Китай придает большое значение развитию дружественных отношений с Северной Кореей. Он отметил, что Китай готов работать с Северной Кореей над укреплением стратегических связей и сотрудничества между двумя странами.

Визит состоялся в критический момент для обоих государств. Северная Корея сталкивается с многочисленными проблемами, включая экономические трудности, вызванные последствиями пандемии, и продолжающуюся напряженность вокруг ее ядерной программы. Ну а Китай стремится укрепить свои связи с соседями и отстаивать свои интересы в регионе на фоне растущей конкуренции с США.